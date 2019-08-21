Олимпийская чемпионка Наталья Добрынская и экс-холостяк Константин Евтушенко снова стали родителями



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instagram.com/dobrynska.n

Информацию об успешных родах обнародовала сама Добрынская. Мальчика назвали Владимиром

Знаменитая украинская олимпийская чемпионка Наталья Добрынская и экс-холостяк Константин Евтушенко снова стали родителями. Об этом Добрынская сообщила на своей странице в Instagram.

Наталья Добрынская родила сына. Мальчика назвали Владимиром. При рождении он весил 4,5 кг, а длинна – 56 см.

instagram.com/dobrynska.n

Это уже третий ребенок в семье Добрынской и Евтушенко. Пара поженилась в 2014 году, и известно, что Константин Евтушенко был главным героем проекта «Холостяк» в четвертом сезоне.

instagram.com/dobrynska.n

Он принимал участие в съемках уже тогда, когда в его жизни появилась Наталья. Вместе пара воспитывает еще двоих детей – четырехлетнего Дерека и двухлетнюю дочку Алисию, которой в сентябре исполнится уже три года.

Наталья Добрынская – украинская олимпийская чемпионка по многоборью и легкой атлетике. На ее счету мировой рекорд в пятиборье – 5013 очков, который она поставила в 2012 году.

instagram.com/dobrynska.n

В 2013 году она официально объявила о завершении карьеры спортсменки. До встречи с Евтушенко она была замужем за заслуженным тренером Дмитрием Поляковым. Он скончался в 2012 году от онкологического заболевания.

Джерело: rbc.ua