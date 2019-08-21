Киянин до смерті забив лопатою свою дружину (фото, відео)



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Підозрюваного у вбивстві 50-річного киянина затримано Фото: Нацполіція

Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між подружжям виникла сварка, яка закінчилася трагічно

До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його дружина померла. Прибувши на адресу, поліцейські побачили на підлозі квартири мертву 52-річну жінку. На тілі померлої експерти виявили численні гематоми та синці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Чоловік розповів, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв між подружжям виникла чергова сварка. У розпал суперечки чоловік схопив лопату та побив нею дружину, а наступного дня виявив її мертвою.

Правоохоронці встановили, що 50-річний киянин разом з дружиною працювали в пункті прийому вторинної сировини.

Тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше затриманий до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.