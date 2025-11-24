Головна Спорт Новини
ФІФА виділить близько $1 млрд на будівництво стадіонів у країнах, що розвиваються

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
ФІФА виділить близько $1 млрд на будівництво стадіонів у країнах, що розвиваються
ФІФА та SFD підписали меморандум про взаєморозуміння
фото: Reuters

Інфантіно: Багатьом нашим асоціаціям потрібна додаткова підтримка модернізації інфраструктури

ФІФА та Саудівський фонд розвитку (SFD) підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає виділення близько 1 мільярда доларів пільгових кредитів на будівництво і реконструкцію стадіонів та необхідної інфраструктури в країнах, що розвиваються у всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ФІФА .

Договір «підкреслює загальну відданість підтримці країн, що розвиваються, у зміцненні їх спортивних екосистем у рамках ширших зусиль щодо сприяння соціально-економічному розвитку».

Програма буде в першу чергу спрямована на країни, що розвиваються, та їх футбольні федерації, основне завдання – допомогти їм інвестувати в об'єкти, створити можливості та стимулювати участь на всіх рівнях.

«Роль ФІФА полягає у розвитку футболу в усьому світі, і багатьом нашим асоціаціям потрібна додаткова підтримка модернізації інфраструктури, необхідної для проведення змагань. Ця угода є важливим кроком до забезпечення наших асоціацій необхідними умовами для того, щоб футбол став по-справжньому глобальним», – сказав глава ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

