Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців

Міграція до Британії у 2022 році була максимальною за останні роки

Національна статистична служба Великої Британії опублікувала звіт, згідно з яким чистий приріст мігрантів у 2022 році досяг у країні рекордного річного рівня 745 тис. осіб. Це на 164 тис. осіб більше, ніж 2021 року. Про це пише видання The Guardian.

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Міграція до Великої Британії The Guardian

Чиста міграція, тобто різниця між прибулими та емігрантами, у Великій Британії у 2022 році склала рекордні 745 тисяч, незважаючи на політику урядів правлячої Консервативної партії щодо протидії імміграції.

Британське статистичне відомство у новому звіті переглянуло у бік збільшення на 139 тис. даних про чисту міграцію до країни за 2022 рік, яка раніше оцінювалася у 606 тисяч осіб. Причиною назвали «несподівані тенденції» у поведінці мігрантів.

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Для порівняння: 2021 року чиста міграція до Британії становила 488 тис. осіб. Щодо більш актуальних даних, то за рік станом до червня 2023 року, за оцінкою британського статистичного управління, до Британії приїхало 1,2 млн осіб, а виїхало з неї 508 тис., тобто чиста міграція склала 672 тис.

Найбільше мігрантів минулого року прибули до Великої Британії з України – близько 114 тис. осіб. Ще 52 тис. прибуло із Гонконгу. Зокрема, британська міграційна служба з січня цього року зафіксувала зростання кількості родичів, які мають право прибувати до країни з тими, хто має британську візу.

При цьому експерти Національної статистичної служби зазначили, що нинішні дані пізніше можуть бути переглянуті як у бік збільшення, так і зменшення.

До слова, дослідження Британського Червоного Хреста показало, що українські біженці в Великій Британії стикаються з високим ризиком втрати житла, і тисячі їхніх сімей можуть опинитися без даху над головою вже взимку. Про це інформує The Guardian.

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Станом до кінця фінансового року 2023/2024 (тобто до 31 березня 2024 року) 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.

За прогнозами Британського Червоного Хреста, майже 5000 з цих сімей опиняться у "базовому бездомному стані", що означає, що вони матимуть нестачу житла, спатимуть на вулиці, тимчасово будуть перебувати у знайомих або могли б переїхати до гуртожитків.