180 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 12 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 226 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 1373 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 жовтня на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тут ліквідовано 23 окупантів, 8 – поранено, знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, артилерійську систему, один спеціальний засіб та три укриття особового складу противника. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки та 29 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 172 безпілотних літальних апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти здійснили 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські Хутори, Зибино та в бік Варварівки, Радьківки, Дорошівки. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

Шість спроб загарбників просунутися відбивали в районах населених пунктів Колодязі та Лиман. Дві наступальні дії тривають.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Софіївка та Довга Балка.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Грузьке, Торецьке, Вільне.

На Олександрівському напрямку

Ворог один раз штурмував у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили вісім ворожих атак у районах населених пунктів Різдвянка, Тернове та в бік Нового Запоріжжя, Косівцевого, Гіркого.

На Куп'янському, Слов'янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

Нині триває 1692-й день повномасштабної війни.