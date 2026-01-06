Експрезидент Російської Федерації Медведєв у притаманному йому хамському тоні прокоментував події в Венесуелі

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв продовжує істерити через операцію США проти самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Медведєв, говорячи про Мадуро, заявив, що «викрадення обраного глави держави – це очевидне порушення норм міжнародного права». Водночас Росія неодноразово порушувала норми міжнародного права. «Викрадення того ж неонациста Мерца може стати чудовим сюжетним поворотом у цьому карнавальному серіалі. Тут вже мало що може здивувати. Частка реалістичності є і в такому сценарії. Його якраз є за що переслідувати навіть у Німеччині. Тому не шкода буде», – сказав він.

Уряд Німеччини категорично відкинув заяви Медведєва про можливе викрадення канцлера Фрідріха Мерца. Про це повідомляє газета Der Tagesspiegel.

«Ми рішуче засуджуємо такі погрози», – заявив заступник речника уряду Себастіан Хілле в Берліні. За його словами, уряд Німеччини не бачить підстав для посилення заходів безпеки з охорони канцлера через ці заяви.

«Існуючі заходи безпеки зарекомендували себе і забезпечують захист, що відповідає конкретній ситуації та рівню загрози для федерального канцлера», – підкреслив Хілле. Він наголосив, що канцлер Мерц «добре і надійно захищений».

Нагадаємо, у російському сегменті Телеграму сталася справжня істерика через блискавичну операцію США проти самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Частина блогерів відверто заздрить ефективності американських військових, інші обурюються безсиллям Росії в цій ситуації.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.