Головна Світ Політика
search button user button menu button

Соратник Путіна закликав викрасти Мерца. Берлін відреагував

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Соратник Путіна закликав викрасти Мерца. Берлін відреагував
Уряд Німеччини категорично відкинув заяви Медведєва про можливе викрадення канцлера Фрідріха Мерца
фото: ТАСС, АР

Експрезидент Російської Федерації Медведєв у притаманному йому хамському тоні прокоментував події в Венесуелі

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв продовжує істерити через операцію США проти самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

Медведєв, говорячи про Мадуро, заявив, що «викрадення обраного глави держави – це очевидне порушення норм міжнародного права». Водночас Росія неодноразово порушувала норми міжнародного права. «Викрадення того ж неонациста Мерца може стати чудовим сюжетним поворотом у цьому карнавальному серіалі. Тут вже мало що може здивувати. Частка реалістичності є і в такому сценарії. Його якраз є за що переслідувати навіть у Німеччині. Тому не шкода буде», – сказав він.

Уряд Німеччини категорично відкинув заяви Медведєва про можливе викрадення канцлера Фрідріха Мерца. Про це повідомляє газета Der Tagesspiegel.

«Ми рішуче засуджуємо такі погрози», – заявив заступник речника уряду Себастіан Хілле в Берліні. За його словами, уряд Німеччини не бачить підстав для посилення заходів безпеки з охорони канцлера через ці заяви.

«Існуючі заходи безпеки зарекомендували себе і забезпечують захист, що відповідає конкретній ситуації та рівню загрози для федерального канцлера», – підкреслив Хілле. Він наголосив, що канцлер Мерц «добре і надійно захищений».

Нагадаємо, у російському сегменті Телеграму сталася справжня істерика через блискавичну операцію США проти самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Частина блогерів відверто заздрить ефективності американських військових, інші обурюються безсиллям Росії в цій ситуації.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Читайте також:

Теги: росія Німеччина Дмитро Медведєв Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський єдиний, хто не хоче приймати новий план Вашингтону
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні приймати новий план мирної угоди
12 грудня, 2025, 13:22
РФ відмовилася від перемир’я, енергомережа України під загрозою
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP
15 грудня, 2025, 16:07
Латвія попередила громадян про ризики поїздок до Росії та Білорусі
Латвія закликала жителів країни утриматися від поїздок до Росії та Білорусі на свята
15 грудня, 2025, 19:04
Блогер, який народився в Україні, отримав російський паспорт
Блогер з Кривого Рогу отримав російське громадянство та похвалився новим паспортом (фото)
17 грудня, 2025, 09:02
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз
Чи готова Росія до компромісу? Зеленський дав свій прогноз
14 грудня, 2025, 12:38
Російське вантажне судно «Адлер» належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває у санкційних списках ЄС і США
Швеція затримала підсанкційне російське судно
21 грудня, 2025, 13:57
Головні заяви Трампа та Зеленського
Головні заяви Трампа та Зеленського
29 грудня, 2025, 00:28
Міжнародна шахова федерація зазначила, що одяг росіянки відповідає дрес-коду
ФІДЕ дозволила росіянці виступати на Чемпіонаті світу у светрі із зображенням матрьошки
26 грудня, 2025, 12:46
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на питання щодо відравки військ в Україну
Частина німецьких політиків виступила за відправку військ в Україну
3 сiчня, 13:06

Політика

Соратник Путіна закликав викрасти Мерца. Берлін відреагував
Соратник Путіна закликав викрасти Мерца. Берлін відреагував
Через війну проти України? РФ зупинила держпрограму розселення з аварійного житла
Через війну проти України? РФ зупинила держпрограму розселення з аварійного житла
Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України
Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua