Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США розпочали перекидання морпіхів до Ормузької протоки

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США відправили десант у регіон напередодні дедлайну Трампа
фото: The Wall Street Journal

Перекидання військ збіглося з дедлайном Трампа для Ірану

США направили тисячі морських піхотинців на Близький Схід у межах посилення присутності в районі Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними видання, до зони відповідальності Центрального командування США увійшли десантні кораблі USS Tripoli та USS New Orleans разом із приблизно 2200 морськими піхотинцями з 31-го експедиційного підрозділу.

Очікується, що підрозділ прибуде безпосередньо в район Ормузької протоки протягом кількох днів. Перекидання військ відбувається на тлі дедлайну, який президент США Дональд Трамп встановив для Ірану – до 27 березня Тегеран має відновити судноплавство в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, що іранські державні ЗМІ заявили про підготовку нових «сюрпризів» у війні проти США та Ізраїлю, які можуть бути реалізовані вже найближчими днями. У Тегерані також стверджують, що США нібито стикаються з труднощами у військовій сфері, зокрема із забезпеченням боєприпасами. 

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США. 

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.

 

Теги: Іран США морська піхота війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua