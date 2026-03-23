США розпочали перекидання морпіхів до Ормузької протоки

Перекидання військ збіглося з дедлайном Трампа для Ірану

США направили тисячі морських піхотинців на Близький Схід у межах посилення присутності в районі Ормузької протоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними видання, до зони відповідальності Центрального командування США увійшли десантні кораблі USS Tripoli та USS New Orleans разом із приблизно 2200 морськими піхотинцями з 31-го експедиційного підрозділу.

Очікується, що підрозділ прибуде безпосередньо в район Ормузької протоки протягом кількох днів. Перекидання військ відбувається на тлі дедлайну, який президент США Дональд Трамп встановив для Ірану – до 27 березня Тегеран має відновити судноплавство в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, що іранські державні ЗМІ заявили про підготовку нових «сюрпризів» у війні проти США та Ізраїлю, які можуть бути реалізовані вже найближчими днями. У Тегерані також стверджують, що США нібито стикаються з труднощами у військовій сфері, зокрема із забезпеченням боєприпасами.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.