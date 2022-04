Сербських спортсменів освистали за відмову тримати прапор України

У матчі баскетбольної Євроліги сербські спортсмени відмовилися тримати прапор на підтримку України. Литовці освистали їх та згадували про Україну протягом усієї гри.

Гравці сербської «Црвени Звєзди» не взяли участь в акції на підтримку України перед матчем баскетбольної Євроліги проти литовського «Жальгіріса»: вони відмовилися тримати український прапор зі словами «Ні війні»

Понад 10 тисяч глядачів у Каунасі освистали цю дію сербів, а під час матчу фани часто скандували «Слава Україні!» − «Героям Слава!».

Після гри один з гравців сербського клубу заявив, що команді заборонили брати участь у цій акції. «Як команді, нам сказали у жодному разі не торкатися цього прапора». А головний тренер команди сказав, що питання щодо відмови участі в акції «не до нього».

Serbian players were not holding the 'Stop The War' banner during Zalgiris v Crvena Zvezda.



Kaunas crowd reacted with a loud booing pic.twitter.com/bRmV4rDhX1