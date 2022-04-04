  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Сербських спортсменів освистали за відмову тримати прапор України

    Баскетболісти литовської команди та судді тримали в руках український прапор зі словами &laquo;Ні війні&raquo;. Їхні опоненти з Сербії відмовилися взяти плакат - Сербських спортсменів освистали за відмову тримати прапор України
    Баскетболісти литовської команди та судді тримали в руках український прапор зі словами «Ні війні». Їхні опоненти з Сербії відмовилися взяти плакат
    фото: скріншот відео

    Понад 10 тисяч глядачів у Каунасі освистали цю дію сербів, а під час матчу фани часто скандували «Слава Україні!»

    У матчі баскетбольної Євроліги сербські спортсмени відмовилися тримати прапор на підтримку України. Литовці освистали їх та згадували про Україну протягом усієї гри.

    Гравці сербської «Црвени Звєзди» не взяли участь в акції на підтримку України перед матчем баскетбольної Євроліги проти литовського «Жальгіріса»: вони відмовилися тримати український прапор зі словами «Ні війні»

    Понад 10 тисяч глядачів у Каунасі освистали цю дію сербів, а під час матчу фани часто скандували «Слава Україні!» «Героям Слава!».

    Після гри один з гравців сербського клубу заявив, що команді заборонили брати участь у цій акції. «Як команді, нам сказали у жодному разі не торкатися цього прапора». А головний тренер команди сказав, що питання щодо відмови участі в акції «не до нього».

    «Жальгіріс» переміг «Црвену Звєзду» з рахунком 103:98, а тренер литовців додав, що така дія суперника допомогла його команді на початку матчу.

    Нагадаємо, 3 квітня у Сербії пройшли президентські та парламентські вибори. За даними екзитполів, чинний президент Сербії Олександр Вучич, якого називають «маленьким Путіиним» виграє нові президентські вибори, а його партія знову здобуде найбільшу фракцію у сербському парламенті.

    Теги: росія окупанти спорт війна Україна баскетбол окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сербських спортсменів освистали за відмову тримати прапор України