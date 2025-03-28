Дудченко став чемпіон України у масстарті
Дудченко лідирував у гонці з початку першої стрільби й обігнав найближчого переслідувача на 12.7 секунд
Програму третього змагального дня чемпіонату України-2025 з біатлону закривав чоловічий масстарт. Участь у ньому взяли 25 біатлоністів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Після суперспринта змагань сталися зміни у заявці на гонку з масовим стартом: до неї не потрапили зокрема чемпіон України-2025 у суперспринті Богдан Борковський, а також учасникчемпіонату світу-2025 Тарас Лесюк.
Натомість у списку учасників залишився біатлоніст основної збірної України на Кубку світу Антон Дудченко (Сумська область), а також доєднався ще один – Віталій Мандзин (Тернопільська область), для якого це був перший старт на чемпіонату України 2025 року.
Як пройшов чоловічий масстарт чемпіонату України-2025 з біатлону
Після четвертого вогневого рубежу одразу три біатлоністи претендували на перемогу у гонці: Антон Дудченко, Олександр Пономаренко (Харківська область) й Віталій Мандзин, які відірвалися від четвертого Степана Кінаша на понад 50 секунд.
У підсумку чемпіоном України у масстарті став Антон Дудченко, який лідирував у гонці з початку першої стрільби, й обігнав найближчого переслідувача на 12.7 секунд.
За «срібло» боролися Пономаренко й Мандзин. Віталій на фініші обійшов Олександра на вісім секунд й здобув срібну нагороду.
Єдиним біатлоністом, хто не завершив гонку, став Іван Хільченко, який представляв Львівську область.
Чемпіонат України з біатлону. Масстарт, чоловіки
- Антон Дудченко (Сумська область) 36:24.4
- Віталій Мандзин (Тернопільська область) +12.7
- Олександр Пономаренко (Харківська область) +20.9
- Сергій Супрун (Сумська область) +1:21.9
- Степан Кінаш (Харківська область) +1:22.0
- Михайло Хміль (Волинська область) +1:57.5
«Було досить важко. Можливо, [суперспринт] прибив, бо важка траса була. Просто намагався тримати свій темп, стріляти краще, ніж хлопці. Вони намагалися мене постійно наздогнати, а це давало мені перевагу, бо вони втратили більше сил та енергії. Ці два промахи на першій «стійці» – це десь мої хиби, напевно, бо у три [мішені] влучив і десь дуже повірив у себе, що все добре, можна працювати в такому темпі. Втратив десь пильність, а вже на останній стрільбі контролював емоції, просто намагався працювати у своєму ритмі, а не стріляти швидше чи вицілювати. Радий, що вдалося відпрацювати «на нуль»: це дало мені перевагу і запас сил на останнє коло», – розповів після гонки Дудченко.
Для Дудченка це п'ята золота медаль особистих гонок чемпіонату України й друга нагорода – на цьогорічних змаганнях. У 2025 році він виграв «срібло» суперспринту, а останнє до цього «золото» Антон здобув у спринті сезону 2022/23.
Мандзин виграв свою третю медаль чемпіонату України у особистих гонках: дотепер у його активі було «срібло» індивідуальної гонки й «бронза» суперспринта у сезоні 2022/23.
Для Пономаренка це четверта медаль чемпіонату України у особистих гонках й третя – на змаганнях у 2025 році. До цього Олександр, крім «бронзи» масстарту, здобув срібну медаль одиночної змішаної естафети й ще бронзову нагороду в суперспринті.
Нагадаємо, Олександра Меркушина стала чемпіонкою України у суперспринті.
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