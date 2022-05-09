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    День перемоги в Росії: федеральний «Перший канал» зганьбився через фото

    Таку картинку 9 травня побачили глядачі&nbsp;&laquo;Першого каналу&raquo; - День перемоги в Росії: федеральний «Перший канал» зганьбився через фото
    Таку картинку 9 травня побачили глядачі «Першого каналу»
    фото: Євромайдан SOS/Facebook

    Під час концерту до 77-річчя перемоги на екрані позаду артистів показали чорно-білий знімок молодої пари

    На російському федеральному «Першому каналі» 9 травня трапився конфуз, який помітили в мережі. Під час концерту до 77-річчя перемоги на екрані позаду артистів показали чорно-білий знімок молодої пари. Усе б нічого, однак на фото зображені Бонні та Клайд – відомі американські грабіжники часів Великої депресії. Вважається, що банда, яку вони очолювали, винна у смерті щонайменше дев'яти офіцерів поліції та декількох цивільних.

    Бонні та Клайд. Фото: «Вікіпедія»

    Бонні та Клайд. Фото: «Вікіпедія»

    «Все вірно з цім фото, тому що Росія – це країна злодіїв та ліходіїв», «Ну поки все логічно. Вони грабують людей, техніку, їжу», «Як можна ж так обсиратися постійно», – діляться враженнями користувачі у коментарях.

    Нагадаємо, парад до Дня перемоги у російській Тюмені здивував глядачів несподіванкою. В урочистостях замість військових взяли участь, зокрема, представники медичної галузі – лікарі та медсестри. Частина з них на автомобілі КаМАЗ розігрувала театралізовану сценку із наданням допомоги у госпіталях часів Другої світової війни.

    На головному російському параді, у Москві, цього року не присутній жоден іноземний лідер. Тому російські пропагандисти змушені хизуватися присутністю у натовпі іноземних громадян.

    Крім того, частину параду організатори взагалі скоротили – як кажуть, через погодні умови.

    Теги: День Перемоги росія окупанти банда війна парад грабіжники Україна окупація час #stoprussia
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    День перемоги в Росії: федеральний «Перший канал» зганьбився через фото