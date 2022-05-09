День перемоги в Росії: федеральний «Перший канал» зганьбився через фото

Під час концерту до 77-річчя перемоги на екрані позаду артистів показали чорно-білий знімок молодої пари

На російському федеральному «Першому каналі» 9 травня трапився конфуз, який помітили в мережі. Під час концерту до 77-річчя перемоги на екрані позаду артистів показали чорно-білий знімок молодої пари. Усе б нічого, однак на фото зображені Бонні та Клайд – відомі американські грабіжники часів Великої депресії. Вважається, що банда, яку вони очолювали, винна у смерті щонайменше дев'яти офіцерів поліції та декількох цивільних.

Бонні та Клайд. Фото: «Вікіпедія»

«Все вірно з цім фото, тому що Росія – це країна злодіїв та ліходіїв», «Ну поки все логічно. Вони грабують людей, техніку, їжу», «Як можна ж так обсиратися постійно», – діляться враженнями користувачі у коментарях.

Нагадаємо, парад до Дня перемоги у російській Тюмені здивував глядачів несподіванкою. В урочистостях замість військових взяли участь, зокрема, представники медичної галузі – лікарі та медсестри. Частина з них на автомобілі КаМАЗ розігрувала театралізовану сценку із наданням допомоги у госпіталях часів Другої світової війни.

На головному російському параді, у Москві, цього року не присутній жоден іноземний лідер. Тому російські пропагандисти змушені хизуватися присутністю у натовпі іноземних громадян.

Крім того, частину параду організатори взагалі скоротили – як кажуть, через погодні умови.