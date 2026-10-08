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Нова назва для головної арени: чиє ім'я відтепер носитиме столичний Палац спорту

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Нова назва для головної арени: чиє ім'я відтепер носитиме столичний Палац спорту
Палац спорту носитиме ім'я легендарного гандбольного тренера
фото: Федерація гандболу України

7 жовтня було ухвалене історичне рішення щодо перейменування Палацу спорту

Під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України було вирішено, що Палац спорту у Києві носитиме ім'я легендарного гандбольного тренера Ігоря Турчина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Деталі перейменування

Автором пропозиції щодо зміни назви став президент Федерації гандболу України Андрій Мельник. «Це велика подія. Бо це видатна постать, яка зробила для українського і світового гандболу таке, що ця гра почала надихати не лише одне покоління.

На сьогодні у Європі гандбол стоїть після футболу, а в деяких країнах на першому місці. За його книгами готуються провідні команди світу. Це велике визнання, бо 33 роки подія не могла відбутися, щоб Палац спорту назвали іменем Турчина», – сказав Мельник.

Хто такий Ігор Турчин?

Ігор Турчин – легендарний український тренер, якого вважають одним із творців київської школи жіночого гандболу. У 1960 році він очолив київський «Спартак» і за кілька років перетворив команду на одну з найсильніших у світі. Під його керівництвом клуб 20 разів поспіль вигравав чемпіонат СРСР, а Кубок європейських чемпіонів здобував 13 разів. За свої досягнення Турчин у 1976 році був визнаний найкращим тренером світу та потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Турчин також керував жіночою збірною СРСР, основу якої складали гандболістки «Спартака». Команда двічі ставала олімпійською чемпіонкою – у 1976 та 1980 роках, а також вигравала чемпіонат світу 1982 і 1986 років. Показово, що на Олімпіаді-1976 11 із 14 гравчинь радянської збірної були українками, що підкреслює величезний внесок Турчина та київського клубу у розвиток жіночого гандболу.

Особливістю Турчина була увага не лише до тактики, а й до фізичної підготовки, харчування та психології спортсменок. Він фактично створив власну систему підготовки команди, яка дозволила «Спартаку» домінувати протягом десятиліть. Турчин помер у 1993 році прямо під час матчу Кубка європейських чемпіонів у Бухаресті, коли «Спартак» грав проти «Рапіда».

Нагадаємо, що пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки

Теги: Андрій Мельник гандбол спорт

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