Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шульга провів дебютну гру за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Шульга провів дебютну гру за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА
«Бостон Селтікс», за який Шульга грав минулого сезону, відмовилися гарантувати його мінімальний контракт на сезон 2026/27

У дебютному матчі за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА Шульга відіграв 25 хвилин проти «Маямі Хіт»

Український захисник Максим Шульга зіграв перший матч у Літній лізі НБА в Сан-Франциско цього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Бостон Селтікс», за який Шульга грав минулого сезону, відмовилися гарантувати його мінімальний контракт на сезон 2026/27. В підсумку він приєднався до «Голден Стейт» і конкуруватиме за місце в заявці команди на сезон НБА.

У дебютному матчі за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА Шульга відіграв 25 хвилин проти «Маямі Хіт». Його команда зазнала поразки 85:95.

За зіграний час на майданчику Макс Шульга набрав 6 очок (2/2 двоочкові, 0/3 триочкові, 2/3 штрафні), зробив 4 передачі, 1 підбирання і 1 перехоплення при 2 фолах та 2 втратах.

У середині першої чверті Шульга розіграв аллей-уп з форвардом Кей Джей Адамсом, що стало одним з найяскравіших моментів матчу.

Нагадаємо, міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи здобудуть путівки на фінальну частину чемпіонату світу-2027, яка відбудеться в Катарі.

Теги: баскетбол НБА Максим Шульга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мустяца та Лопухов в складі збірної України зупинились за крок від здобуття путівки на континентальну першість
Українці Мустяца і Лопухов зіграють на головному змаганні Світового туру з баскетболу 3х3
19 червня, 09:39
Естонія – Україна 18:15
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 зазнала поразки у грі за вихід на Чемпіонат Європи
18 червня, 09:10
Джеймс Харден опинився у неприємній ситуації під час непростого періоду у кар'єрі
Легендарний баскетболіст був заарештований: деталі скандалу
15 червня, 21:57
Україна вестиме боротьбу за путівку на континентальну першість
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на відбір на Чемпіонат Європи
15 червня, 16:54
Трамп не оминув своєю увагою фінал НБА
Трамп привітав «Нью-Йорк Нікс» із першим за 53 роки чемпіонським титулом НБА
14 червня, 10:03
«Нью-Йорк Нікс» переписали історію НБА
«Нью-Йорк Нікс» здійснив найбільший камбек в історії фінальних серій НБА
11 червня, 12:17
Трамп зробив несподівану заяву після освистування на матчі
Тисячі фанатів НБА освистали Трампа: що сталося
9 червня, 10:02
Збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на світову першість
Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Грузії і Данії
8 червня, 16:13
Любинець має досвід виступів закордоном – вона грала у чемпіонатах Румунії, Угорщини, Німеччини та Косово
«Будівельник» підсилився гравчинею збірної України з баскетболу
8 червня, 09:44

Новини

Маліновський провів перше тренування в складі «Трабзонспору»
Маліновський провів перше тренування в складі «Трабзонспору»
Шульга провів дебютну гру за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА
Шульга провів дебютну гру за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА
Збірна Іспанії побила рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів без пропущених голів
Збірна Іспанії побила рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів без пропущених голів
Роналду зіграв останній матч на чемпіонатах світу і повторив антирекорд
Роналду зіграв останній матч на чемпіонатах світу і повторив антирекорд
Тролінг Трампа і ФІФА? Збірна Бельгії зробила оригінальний допис у соцмережах після розгрому США
Тролінг Трампа і ФІФА? Збірна Бельгії зробила оригінальний допис у соцмережах після розгрому США
Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua