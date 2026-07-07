Шульга провів дебютну гру за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА
У дебютному матчі за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА Шульга відіграв 25 хвилин проти «Маямі Хіт»
Український захисник Максим Шульга зіграв перший матч у Літній лізі НБА в Сан-Франциско цього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
«Бостон Селтікс», за який Шульга грав минулого сезону, відмовилися гарантувати його мінімальний контракт на сезон 2026/27. В підсумку він приєднався до «Голден Стейт» і конкуруватиме за місце в заявці команди на сезон НБА.
У дебютному матчі за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА Шульга відіграв 25 хвилин проти «Маямі Хіт». Його команда зазнала поразки 85:95.
За зіграний час на майданчику Макс Шульга набрав 6 очок (2/2 двоочкові, 0/3 триочкові, 2/3 штрафні), зробив 4 передачі, 1 підбирання і 1 перехоплення при 2 фолах та 2 втратах.
У середині першої чверті Шульга розіграв аллей-уп з форвардом Кей Джей Адамсом, що стало одним з найяскравіших моментів матчу.
Нагадаємо, міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи здобудуть путівки на фінальну частину чемпіонату світу-2027, яка відбудеться в Катарі.
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