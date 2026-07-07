Шульга провів дебютну гру за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА

«Бостон Селтікс», за який Шульга грав минулого сезону, відмовилися гарантувати його мінімальний контракт на сезон 2026/27

У дебютному матчі за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА Шульга відіграв 25 хвилин проти «Маямі Хіт»

Український захисник Максим Шульга зіграв перший матч у Літній лізі НБА в Сан-Франциско цього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Бостон Селтікс», за який Шульга грав минулого сезону, відмовилися гарантувати його мінімальний контракт на сезон 2026/27. В підсумку він приєднався до «Голден Стейт» і конкуруватиме за місце в заявці команди на сезон НБА.

У дебютному матчі за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА Шульга відіграв 25 хвилин проти «Маямі Хіт». Його команда зазнала поразки 85:95.

За зіграний час на майданчику Макс Шульга набрав 6 очок (2/2 двоочкові, 0/3 триочкові, 2/3 штрафні), зробив 4 передачі, 1 підбирання і 1 перехоплення при 2 фолах та 2 втратах.

У середині першої чверті Шульга розіграв аллей-уп з форвардом Кей Джей Адамсом, що стало одним з найяскравіших моментів матчу.

Нагадаємо, міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

За підсумками другого етапу три найкращі збірні групи здобудуть путівки на фінальну частину чемпіонату світу-2027, яка відбудеться в Катарі.