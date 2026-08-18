Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до матчів проти Греції та Чорногорії

Перед офіційними матчами українська збірна зіграє дві контрольних гри

Чоловіча збірна України розпочала підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

28 серпня чоловіча збірна України зіграє перший матч другого раунду відбіркового турніру, в якому протистоятиме збірній Греції. Гра відбудеться на номінально домашньому майданчику нашої команди – поєдинок прийматиме Xiaomi Arena (Арена Рига) в Ризі, Латвія. 31 серпня на збірну України чекає виїзний матч проти Чорногорії, який відбудеться в місті Подгориця.

Наша команда провела перші тренування в Ризі, зокрема контактні.

«Перші два тренування у нас були без тейпів, лише в неділю було перше тренування з контактом. Усе пройшло добре, акцент робили здебільшого на захисті, але й повторювали системи, які використовували на попередніх зборах.

Контрольні матчі? Гра проти Аризони цікава для мене, адже влітку я намагався підписати контракт в NCAA. Тому мені було б цікаво побачити цих хлопців у ділі та перевірити свій рівень на тлі цієї команди. Проти Латвії гратимемо в Ризі, буде багато вболівальників і, звичайно, проводити матчі за такої атмосфери – це завжди круто», – розповів бігмен збірної Україи Данііл Шеліст.

Перед офіційними матчами українська збірна зіграє дві контрольних гри: 20 серпня проти команди Університету Аризони в литовському місті Кедайняй та 23 серпня – проти збірної Латвії у Ризі. До першого контрольного матчу наша команда матиме ще два тренування, після чого в четвер вирушить на гру проти Аризони Вайлдектс.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.