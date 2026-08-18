Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до матчів проти Греції та Чорногорії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до матчів проти Греції та Чорногорії
Наша команда провела перші тренування в Ризі

Перед офіційними матчами українська збірна зіграє дві контрольних гри

Чоловіча збірна України розпочала підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

28 серпня чоловіча збірна України зіграє перший матч другого раунду відбіркового турніру, в якому протистоятиме збірній Греції. Гра відбудеться на номінально домашньому майданчику нашої команди – поєдинок прийматиме Xiaomi Arena (Арена Рига) в Ризі, Латвія. 31 серпня на збірну України чекає виїзний матч проти Чорногорії, який відбудеться в місті Подгориця. 

Наша команда провела перші тренування в Ризі, зокрема контактні.

«Перші два тренування у нас були без тейпів, лише в неділю було перше тренування з контактом. Усе пройшло добре, акцент робили здебільшого на захисті, але й повторювали системи, які використовували на попередніх зборах.

Контрольні матчі? Гра проти Аризони цікава для мене, адже влітку я намагався підписати контракт в NCAA. Тому мені було б цікаво побачити цих хлопців у ділі та перевірити свій рівень на тлі цієї команди. Проти Латвії гратимемо в Ризі, буде багато вболівальників і, звичайно, проводити матчі за такої атмосфери – це завжди круто», – розповів бігмен збірної Україи Данііл Шеліст.

Перед офіційними матчами українська збірна зіграє дві контрольних гри: 20 серпня проти команди Університету Аризони в литовському місті Кедайняй та 23 серпня – проти збірної Латвії у Ризі. До першого контрольного матчу наша команда матиме ще два тренування, після чого в четвер вирушить на гру проти Аризони Вайлдектс. 

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контракт Шульги з мадридським грандом розраховано на два сезони
Українець офіційно став гравцем «Реала»: деталі угоди
14 серпня, 17:59
Денніс Родман є п'ятиразовим переможцем НБА
Ізраїльський клуб запропонував легенді НБА $100 тис. за три дні роботи
13 серпня, 10:13
«Лос-Анджелес Лейкерс» за свою історію 17 разів ставав чемпіоном НБА
Брат зятя Трампа за рекордні для спорту кошти придбає легендарний клуб НБА
12 серпня, 19:23
Збірна України стала третьою в своїй групі за підсумком групового етапу
Україна перемогла Північну Македонію у заключній грі групового етапу юнацького Євробаскету
12 серпня, 10:32
У 2012 році Нельсона було введено до Зали слави баскетболу
Пішов з життя легендарний тренер та гравець НБА
10 серпня, 09:30
Цього літа Колаволе увійшов до складу збірної України U-21 з баскетболу 3х3
«Київ-Баскет» продовжив контракт з 21-річним захисником Колаволе
5 серпня, 10:56
Україна перемогла Кіпр
Збірна України з баскетболу U-18 завершила невдалий Чемпіонат Європи перемогою
3 серпня, 09:50
Перехід Леброна Джеймса до нового клубу є однією з найбільших інтриг міжсезоння НБА
«Маямі» випадково анонсував презентацію легенди НБА
24 липня, 17:45
Зала слави вирішила не чекати на завершення кар'єри баскетболіста
Уперше в історії. Зала слави баскетболу по-особливому вшанувала легендарного баскетболіста
22 липня, 21:46

Новини

Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до матчів проти Греції та Чорногорії
Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до матчів проти Греції та Чорногорії
УАФ оприлюднила символічну збірну України з футболу за 35 років Незалежності
УАФ оприлюднила символічну збірну України з футболу за 35 років Незалежності
«Київ-Баскет» підсилився захисником «Черкаських Мавп»
«Київ-Баскет» підсилився захисником «Черкаських Мавп»
Володимир Кличко щемливо прокоментував смерть своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєр
Володимир Кличко щемливо прокоментував смерть своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєр
Ольга Саладуха дала оцінку позиції Сергія Бубки щодо санкцій проти росіян
Ольга Саладуха дала оцінку позиції Сергія Бубки щодо санкцій проти росіян
Сім голів: Георгій Судаков допоміг «Бенфіці» здобути розгромну перемогу
Сім голів: Георгій Судаков допоміг «Бенфіці» здобути розгромну перемогу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Вчора, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua