«Київ-Баскет» підсилився захисником «Черкаських Мавп»
«Київ-Баскет» продовжує оновлювати склад
Столичний «Київ-Баскет» оголосив про перехід до команди захисника Назара Холода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Минулий сезон Суперліги Холод провів у складі «Черкаських Мавп», за які відіграв 26 матчів. Він набирав у середньому 6.2 очка, 5.2 підбирання і 0.9 передачі.
У сезоні 2023/24 він рік провів у «Запоріжжі» під керівництвом Валерія Плеханова, з яким вони тепер будуть працювати у «Київ-Баскеті».
Раніше столичний клуб оголосив про підписання контракту з захисниками Андрієм Бутком, Рафаелем Колаволе і Данилом Марківим, а також форвардами Богданом Малічем і Іллею Кабацюрою.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
Коментарі — 0