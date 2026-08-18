«Київ-Баскет» підсилився захисником «Черкаських Мавп»

У сезоні 2023/24 Холод рік провів у «Запоріжжі» під керівництвом Плеханова, з яким вони будуть працювати у «Київ-Баскеті»

«Київ-Баскет» продовжує оновлювати склад

Столичний «Київ-Баскет» оголосив про перехід до команди захисника Назара Холода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Минулий сезон Суперліги Холод провів у складі «Черкаських Мавп», за які відіграв 26 матчів. Він набирав у середньому 6.2 очка, 5.2 підбирання і 0.9 передачі.

У сезоні 2023/24 він рік провів у «Запоріжжі» під керівництвом Валерія Плеханова, з яким вони тепер будуть працювати у «Київ-Баскеті».

Раніше столичний клуб оголосив про підписання контракту з захисниками Андрієм Бутком, Рафаелем Колаволе і Данилом Марківим, а також форвардами Богданом Малічем і Іллею Кабацюрою.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.