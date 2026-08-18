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«Київ-Баскет» підсилився захисником «Черкаських Мавп»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Київ-Баскет» підсилився захисником «Черкаських Мавп»
У сезоні 2023/24 Холод рік провів у «Запоріжжі» під керівництвом Плеханова, з яким вони будуть працювати у «Київ-Баскеті»

«Київ-Баскет» продовжує оновлювати склад

Столичний «Київ-Баскет» оголосив про перехід до команди захисника Назара Холода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Минулий сезон Суперліги Холод провів у складі «Черкаських Мавп», за які відіграв 26 матчів. Він набирав у середньому 6.2 очка, 5.2 підбирання і 0.9 передачі.

У сезоні 2023/24 він рік провів у «Запоріжжі» під керівництвом Валерія Плеханова, з яким вони тепер будуть працювати у «Київ-Баскеті».

Раніше столичний клуб оголосив про підписання контракту з захисниками Андрієм Бутком, Рафаелем Колаволе і Данилом Марківим, а також форвардами Богданом Малічем і Іллею Кабацюрою. 

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол БК Київ-Баскет

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