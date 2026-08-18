УАФ оприлюднила символічну збірну України з футболу за 35 років Незалежності

Понад 57 тис. голосів було віддано у процесі формування символічної збірної

Вболівальники визначали футболістів, які найбільше заслуговують на місце в символічній команді

Українська асоціація футболу оприлюднила символічну збірну України з футболу за 35 років Незалежності. Про це інформує «Главком».

Як проходило голосування за символічну збірну України

«Завершено голосування за 11-х виконавців, які склали символічну збірну гравців, що захищали синьо-жовті кольори!

Саме вболівальники визначали футболістів, які найбільше заслуговують на місце в символічній команді.

Загалом понад 57 тис. голосів! І ось вона – ваша збірна!», – йдеться у дописі УАФ.

Символічна збірна України з футболу за 35 років Незалежності

Олександр Шовковський, Віталій Миколенко, Ярослав Ракицький, Ілля Забарний, Олег Лужний, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко, Євген Селезньов, Андрій Шевченко.

Нагадаємо, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27.

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.