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Володимир Кличко щемливо прокоментував смерть своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєр

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Володимир Кличко щемливо прокоментував смерть своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєр
Гейден Панеттьєр пішла з життя у неділю, 16 серпня. Їй було 36 років
фото: Instagram Володимира Кличка

Володимир Кличко: Молоді та талановиті люди, такі як Гейден, не повинні так рано покидати цей світ

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував смерть своєї колишньої нареченої акторки Гейден Панеттьєр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Володимира Кличка.

«Наша родина переживає час глибокого шоку та горя.

Повідомлення про трагічну смерть Гейден глибоко засмучує мене. Вона покинула цей світ надто рано. Гейден, хоча й більше не була моєю партнеркою, була важливою частиною мого життя та матір'ю нашої доньки Кайї.

Вона побудувала неймовірну кар'єру завдяки величезному таланту, водночас стикаючись з темними сторонами дуже вимогливої ​​галузі. Ніщо не зітре часів, які ми провели разом, ані місця, яке вона займала в нашому житті.

Щодо нашої доньки Кайї, я завжди говоритиму про її матір з повагою та намагатимуся, щоб вона пам'ятала, якою людиною вона була.

Я висловлюю найглибші співчуття батькам Гейден, її друзям та шанувальникам, які також сьогодні сумують. Молоді та талановиті люди, такі як Гейден, не повинні так рано покидати цей світ.

Я прошу всіх поважати почуття та приватне життя нашої родини в цей неймовірно важкий час. Поки що це все, що я хочу сказати.

Дякую всім, хто підтримує мою родину та висловлює свої щирі співчуття.

Спочивай спокійно, Гейден. Нехай ти знайдеш вічний мир. #WeLoveYouHayden», – написав Кличко.

Гейден Панеттьєр пішла з життя у неділю, 16 серпня. Їй було 36 років.

Нагадаємо, акторка Гейден Панеттьєр скаржилася на біль у спині протягом останнього року свого життя. Про смерть зірки повідомив її батько.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден. Вона була неймовірним світлом і силою природи, яка дарувала незмірну любов і радість усім, хто її знав, – а також мільйонам людей, які дивилися її на екрані», – йшлося в його заяві.

Зазначимо, американська акторка, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, Гейден Панеттьєр за кілька тижнів до своєї смерті публікувала низку дописів, один із яких був присвячений її розповіді про родину.

Панеттьєр дала виданню інтерв’ю під заголовком «Вона завжди обирала свою доньку».

Панеттьєр мала плідну кар’єру, що розпочалася ще в 1996 році, а серед її робіт – озвучування персонажа Дот у мультфільмі «Життя комах», фільми «Пам’ятай титанів» та «Крик VI». Також роль чирлідерки з надздібностями у серіалі «Герої» принесла їй славу; сюжет серіалу обертався навколо гасла «Врятуй чирлідерку – врятуй світ».

Гейден Панеттьєрі відкрито розповідала про свої проблеми з алкогольною залежністю та депресією, зокрема після народження доньки у 2014 році.

Теги: Володимир Кличко смерть акторка Гайден Панеттьєрі

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