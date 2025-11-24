Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною

У Білому домі зазначили, що розмова американської та української делегацій була детальною, відвертою та відбувалася у дусі партнерства

Білий дім опублікував заяву щодо зустрічі представників Сполучених Штатів та України в Женеві 23 листопада 2025 року, присвяченої мирній пропозиції США, передає «Главком».

У повідомленні наголошується, що переговори були конструктивними, цілеспрямованими та шанобливими, що підтверджує спільне прагнення до справедливого і тривалого миру.

Обидві сторони зійшлися на думці, що консультації виявилися «вельми продуктивними». Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес у зближенні позицій та визначенні чітких кроків для подальшої роботи.

Учасники перемовин підтвердили, що будь-яка майбутня угода повинна повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий і справедливий мир. За результатами дискусій сторони підготували оновлений та доопрацьований проєкт мирної угоди.

Україна та Сполучені Штати домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями протягом найближчих днів. Також буде підтримуватися тісний контакт із європейськими партнерами в міру просування процесу.

У Білому домі зазначили, що остаточні рішення в рамках цієї програми будуть прийматися президентами України та Сполучених Штатів.

Як відомо, державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.