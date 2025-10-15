Головна Спорт Новини
Шевченко був обраний головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Шевченко був обраний головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА
Андрій Шевченко очолить комітет ФІФА

Українці увійшли до складу постійних комітетів ФІФА

Рада ФІФА ухвалила рішення щодо обрання президента УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль до складу постійних комітетів ФІФА. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Рішення ухвалено згідно з поправкою до Статуту ФІФА, схваленою на 74-му Конгресі ФІФА. У ній ідеться про необхідність реструктуризації постійних комітетів ФІФА з метою забезпечення участі більшої кількості асоціацій-членів у процесах ухвалення рішень, а також залучення до цих процесів більшої кількості жінок.

Відповідно до цієї процедури Рада ФІФА на своєму останньому засіданні призначила голів, заступників голів та членів постійних комітетів ФІФА на термін у чотири роки (2025-2029).

Таким чином, президента УАФ Андрія Шевченка обрано головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА, а очільницю Комітету арбітрів УАФ Катерину Монзуль – членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Катерина Монзуль Андрій Шевченко ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

