Шевченко був обраний головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА

Українці увійшли до складу постійних комітетів ФІФА

Рада ФІФА ухвалила рішення щодо обрання президента УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль до складу постійних комітетів ФІФА. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Рішення ухвалено згідно з поправкою до Статуту ФІФА, схваленою на 74-му Конгресі ФІФА. У ній ідеться про необхідність реструктуризації постійних комітетів ФІФА з метою забезпечення участі більшої кількості асоціацій-членів у процесах ухвалення рішень, а також залучення до цих процесів більшої кількості жінок.

Відповідно до цієї процедури Рада ФІФА на своєму останньому засіданні призначила голів, заступників голів та членів постійних комітетів ФІФА на термін у чотири роки (2025-2029).

Таким чином, президента УАФ Андрія Шевченка обрано головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА, а очільницю Комітету арбітрів УАФ Катерину Монзуль – членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.

