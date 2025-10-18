Головна Спорт Новини
Пропрацював менше двох місяців: клуб Зінченка знову лишився без тренера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пропрацював менше двох місяців: клуб Зінченка знову лишився без тренера
Постекоглу став першим тренером, якому не вдалося здобути перемоги у восьми стартових матчах на чолі клубу «Ноттінгем Форест»
Сьогодні, 18 жовтня, «Ноттінгем Форест» з рахунком 0:3 поступився «Челсі»

«Ноттінгем Форест», у складі якого грає українець Олександр Зінченко, на своїй сторінці в соціальній мережі X оголосив про звільнення Ангелоса Постекоглу з посади головного тренера команди. Про це інформує «Главком».

60-річного спеціаліста було призначено на посаду головного тренера клубу у вересні цього року.

Під керівництвом Постекоглу «Ноттінгем Форест» провів вісім матчів у всіх турнірах, у яких зазнав шість поразок та двічі зіграв унічию.

Після восьми ігор англійської Прем'єр-ліги «лісники» набрали п'ять очок і зараз займають 17-е місце, перебуваючи в одному очку від зони вильоту.

60-річний фахівець став першим тренером за історію «Ноттінгем Форест», якому не вдалося здобути жодної перемоги у восьми стартових матчах на чолі клубу.

Сьогодні, 18 жовтня, «Ноттінгем Форест» з рахунком 0:3 поступився «Челсі». Зінченко провів на полі 74 хвилини.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

