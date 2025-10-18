Пропрацював менше двох місяців: клуб Зінченка знову лишився без тренера

Постекоглу став першим тренером, якому не вдалося здобути перемоги у восьми стартових матчах на чолі клубу «Ноттінгем Форест»

Сьогодні, 18 жовтня, «Ноттінгем Форест» з рахунком 0:3 поступився «Челсі»

«Ноттінгем Форест», у складі якого грає українець Олександр Зінченко, на своїй сторінці в соціальній мережі X оголосив про звільнення Ангелоса Постекоглу з посади головного тренера команди. Про це інформує «Главком».

60-річного спеціаліста було призначено на посаду головного тренера клубу у вересні цього року.

Під керівництвом Постекоглу «Ноттінгем Форест» провів вісім матчів у всіх турнірах, у яких зазнав шість поразок та двічі зіграв унічию.

Після восьми ігор англійської Прем'єр-ліги «лісники» набрали п'ять очок і зараз займають 17-е місце, перебуваючи в одному очку від зони вильоту.

60-річний фахівець став першим тренером за історію «Ноттінгем Форест», якому не вдалося здобути жодної перемоги у восьми стартових матчах на чолі клубу.

