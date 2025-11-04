Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Туреччиною та Албанією

Молодіжна збірна України 14 листопада в Стамбулі в межах відбору Євро-2027 (U-21) зіграє з Туреччиною

Унаї Мельгоса запросив для підготовки 23 гравців

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до поєдинку відбірного турніру Євро-2027 (U-21) проти Туреччини та товариського матчу проти Албанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Молодіжна збірна України 14 листопада в Стамбулі в межах відбору Євро-2027 (U-21) зіграє з Туреччиною, а 17 листопада в місті Ельбасан проведе товариський поєдинок з Албанією.

Наставник нашої команди Унаї Мельгоса запросив для підготовки до цих матчів 23 гравців.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія), Віктор Долгий («Олександрія»), Іван Пахолюк («Колос» Ковалівка).

Захисники: Олексій Гусєв («Кудрівка»), Сергій Корнійчук («Верес» Рівне), Ілля Крупський («Металіст 1925» Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ), Віталій Холод («Рух» Львів), Микола Огарков («Олександрія»).

Півзахисники: Антон Царенко («Лехія», Польща), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Данило Кревсун («Боруссія» Д, Німеччина), Максим Мельниченко («Полісся» Житомир), Данііл Ващенко («Олександрія»), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – «Зоря» Луганськ), Артем Гусол («Колос» Ковалівка), Іван Варфоломєєв («Лінкольн Сіті», Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов («Нюрнберг», Німеччина), Олександр Пищур («ЕТО Дьйор», Угорщина).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».