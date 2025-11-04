Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Туреччиною та Албанією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Туреччиною та Албанією
Молодіжна збірна України 14 листопада в Стамбулі в межах відбору Євро-2027 (U-21) зіграє з Туреччиною

Унаї Мельгоса запросив для підготовки 23 гравців

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до поєдинку відбірного турніру Євро-2027 (U-21) проти Туреччини та товариського матчу проти Албанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Молодіжна збірна України 14 листопада в Стамбулі в межах відбору Євро-2027 (U-21) зіграє з Туреччиною, а 17 листопада в місті Ельбасан проведе товариський поєдинок з Албанією. 

Наставник нашої команди Унаї Мельгоса запросив для підготовки до цих матчів 23 гравців. 

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія), Віктор Долгий («Олександрія»), Іван Пахолюк («Колос» Ковалівка). 

Захисники: Олексій Гусєв («Кудрівка»), Сергій Корнійчук («Верес» Рівне), Ілля Крупський («Металіст 1925» Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ), Віталій Холод («Рух» Львів), Микола Огарков («Олександрія»).

Півзахисники: Антон Царенко («Лехія», Польща), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Данило Кревсун («Боруссія» Д, Німеччина), Максим Мельниченко («Полісся» Житомир), Данііл Ващенко («Олександрія»), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – «Зоря» Луганськ), Артем Гусол («Колос» Ковалівка), Іван Варфоломєєв («Лінкольн Сіті», Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов («Нюрнберг», Німеччина), Олександр Пищур («ЕТО Дьйор», Угорщина).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міндаугас Касперунас: Найбільший мій проєкт був – я завіз на фурі в Україну 155 комплектів газових балонів і газових обігрівачів
«Проїхав 9600 км за один раз». Директор «Жальгіріса» розповів про свою допомогу Україні
2 листопада, 19:05
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд
Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу
31 жовтня, 14:34
Нещодавно 38-річний Мессі продовжив контракт із «Інтер Майамі» до 2028 року
Мессі хотів перейти в клуб з Саудівської Аравії для підготовки до чемпіонату світу
30 жовтня, 16:58
Збірна України виграла Лігу націй у дивізіоні С і піднялася до дивізіону В
Збірна України з ампфутболу здобула перемогу у дивізіоні С Ліги націй
20 жовтня, 10:42
Україна та Ісландія зіграють у Варшаві
Визначилося місце проведення гри між збірними України та Ісландії
15 жовтня, 16:11
Сьогодні наша команда побореться зі Швецією за друге місце
Україна – Швеція: де дивитися гру юнацьких збірних з футболу
14 жовтня, 12:37
10 жовтня збірна Росії обіграла Іран у товариському матчі з рахунком 2:1
Збірна Росії з футболу не змогла вилетіти з Волгограду через атаку дронів
11 жовтня, 09:00
Чемпіонат світу-2034 пройде у Саудівській Аравії
ФІФА може перенести чемпіонат світу-2034 на початок 2035 року через Рамадан
10 жовтня, 11:39
25 вересня Титов вручив чек на 1 млн рублів директору асоціації «Міська рада ветеранів СВО» міста Набережні Челни
Легендарний ексфутболіст московського «Спартака» потрапив до бази «Миротворця»
7 жовтня, 22:12

Новини

Ветеран українського баскетболу неочікувано завершив кар'єру
Ветеран українського баскетболу неочікувано завершив кар'єру
Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Туреччиною та Албанією
Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Туреччиною та Албанією
Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у кваліфікації чемпіонату світу
Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у кваліфікації чемпіонату світу
Казбекова стала переможницею молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння
Казбекова стала переможницею молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння
«Зрадив Україну». Очільник НОК Гутцайт прокоментував скандальні заяви гімнаста Ковтуна
«Зрадив Україну». Очільник НОК Гутцайт прокоментував скандальні заяви гімнаста Ковтуна
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Маліновського та багато жовтих карток
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Маліновського та багато жовтих карток

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua