Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стала відома доля $3 млрд з продажу Абрамовичем «Челсі», які мали отримати жертви війни

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стала відома доля $3 млрд з продажу Абрамовичем «Челсі», які мали отримати жертви війни
Абрамович був змушений продати «Челсі» у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
фото: LETA

З моменту продажу «Челсі» минуло майже три роки, але кошти досі не використані

$3 мільярди, отримані від продажу футбольного клубу «Челсі» російським олігархом Романом Абрамовичем, досі заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на nytimes.com.

Абрамович був змушений продати клуб у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З моменту продажу «Челсі» минуло майже три роки, але гроші досі не використані.

Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великобританії повідомило nytimes.com, що переговори з представниками Абрамовича все ще тривають.

«Уряд докладає всіх зусиль, щоб кошти, виручені від продажу «Челсі», якнайшвидше були спрямовані на гуманітарні потреби в Україні. Наразі доходи заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, поки не буде створено новий незалежний фонд для управління та розподілу коштів. Британські чиновники продовжують вести переговори з представниками Абрамовича, експертами та міжнародними партнерами, і ми подвоїмо наші зусилля для досягнення врегулювання», – йдеться у відповіді журналістам.

Раніше була інформація, що основною причиною затримки є розбіжності щодо того, як кошти будуть розподілятися. Абрамович хоче, щоб гроші пішли на допомогу всім жертвам війни, включаючи російських військових, а також для інших благодійних цілей поза межами України. Однак британський уряд, наполягає на тому, що $3 мільярди мають бути використані лише на гуманітарні потреби в Україні.

Нагадаємо, тренувальна база  одеського «Чорноморця» в Совінйоні постраждала внаслідок російського обстрілу 28 лютого

Зазначається, що ввечері 28 лютого внаслідок повітряної атаки РФ суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база клубу.

«В басейні вибило вікна, дісталось також адміністративній будівлі, розбите скло зайняло чималий простір на території спортивно-відновлювального комплексу. Постраждали автівки співробітників і представників клубу – не треба забувати, що це був саме вечір заїзду клубу на базу напередодні відповідальної гри 19 туру УПЛ проти ФК «Лівий берег». Попереду оцінка завданих збитків», – йдеться у дописі.

На щастя, ніхто з гравців, тренерів і персоналу не постраждав. Більша частина гравців і тренерів залишились ночувати на базі.

Теги: війна Велика Британія ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скільки США зможуть отримати від угоди про надра – поки важко сказати
Чому Трамп змінив риторику перед підписанням угоди про копалини
28 лютого, 12:00
Ярослав Дронов активно підтримує кремлівський режим
СБУ оголосила підозру російському співаку-путіністу
25 лютого, 13:30
Автор фрази про русскій воєнний корабль: Нас «поховали» 24 лютого, але Бог так зробив, що ми вижили всі
Автор фрази про русскій воєнний корабль: Нас «поховали» 24 лютого, але Бог так зробив, що ми вижили всі інтерв’ю
24 лютого, 20:45
Олена Зеленська поспілкувалась із турецькою пресою у Анкарі
«Це справді страшно». Олена Зеленська розказала, що вона обговорює з президентом
20 лютого, 10:53
Ділки пропонували свої послуги за чималі кошти
СБУ та поліція ліквідували чотири схеми для ухилянтів: деталі
11 лютого, 17:58
Мітинг став першим публічним протестом жителів Кузбасу проти ситуації у вугільній галузі
Санкції вдарили по Кузбасу: росіяни мерзнуть у головному вугільному регіоні
11 лютого, 13:11
У 2024 році Україна уклала безпекову угоду з Норвегією
Норвегія може вирішити долю війни Росії з Україною
11 лютого, 08:54
Окупанти вдарили по недобудованому будинку в Одеському районі
Росія атакувала Одещину ракетою: є загиблий та поранений
5 лютого, 19:29
Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю британському ведучому
Війна в Україні принесла для США мільярди доходів – Зеленський
5 лютого, 08:00

Новини

Стала відома доля $3 млрд з продажу Абрамовичем «Челсі», які мали отримати жертви війни
Стала відома доля $3 млрд з продажу Абрамовичем «Челсі», які мали отримати жертви війни
На фронті загинув український волейболіст Андрій Романов
На фронті загинув український волейболіст Андрій Романов
«Скандальні джинси» шахматиста Карлсена продано на аукціоні
«Скандальні джинси» шахматиста Карлсена продано на аукціоні
ЗСУ ліквідували внука легендарного баскетболіста та срібного призера Олімпіади Озерова
ЗСУ ліквідували внука легендарного баскетболіста та срібного призера Олімпіади Озерова
Як українські спортсмени підтримали Зеленського після зустрічі з Трампом
Як українські спортсмени підтримали Зеленського після зустрічі з Трампом
Росія обстріляла базу «Чорноморця», де ночували гравці і тренери клубу
Росія обстріляла базу «Чорноморця», де ночували гравці і тренери клубу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»
177K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
137K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
113K
Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2025
25K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети

Новини

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
28 лютого, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua