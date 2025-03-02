Стала відома доля $3 млрд з продажу Абрамовичем «Челсі», які мали отримати жертви війни

Абрамович був змушений продати «Челсі» у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

З моменту продажу «Челсі» минуло майже три роки, але кошти досі не використані

$3 мільярди, отримані від продажу футбольного клубу «Челсі» російським олігархом Романом Абрамовичем, досі заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на nytimes.com.

Абрамович був змушений продати клуб у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З моменту продажу «Челсі» минуло майже три роки, але гроші досі не використані.

Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великобританії повідомило nytimes.com, що переговори з представниками Абрамовича все ще тривають.

«Уряд докладає всіх зусиль, щоб кошти, виручені від продажу «Челсі», якнайшвидше були спрямовані на гуманітарні потреби в Україні. Наразі доходи заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, поки не буде створено новий незалежний фонд для управління та розподілу коштів. Британські чиновники продовжують вести переговори з представниками Абрамовича, експертами та міжнародними партнерами, і ми подвоїмо наші зусилля для досягнення врегулювання», – йдеться у відповіді журналістам.

Раніше була інформація, що основною причиною затримки є розбіжності щодо того, як кошти будуть розподілятися. Абрамович хоче, щоб гроші пішли на допомогу всім жертвам війни, включаючи російських військових, а також для інших благодійних цілей поза межами України. Однак британський уряд, наполягає на тому, що $3 мільярди мають бути використані лише на гуманітарні потреби в Україні.

Нагадаємо, тренувальна база одеського «Чорноморця» в Совінйоні постраждала внаслідок російського обстрілу 28 лютого.

Зазначається, що ввечері 28 лютого внаслідок повітряної атаки РФ суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база клубу.

«В басейні вибило вікна, дісталось також адміністративній будівлі, розбите скло зайняло чималий простір на території спортивно-відновлювального комплексу. Постраждали автівки співробітників і представників клубу – не треба забувати, що це був саме вечір заїзду клубу на базу напередодні відповідальної гри 19 туру УПЛ проти ФК «Лівий берег». Попереду оцінка завданих збитків», – йдеться у дописі.

На щастя, ніхто з гравців, тренерів і персоналу не постраждав. Більша частина гравців і тренерів залишились ночувати на базі.