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«Це справді страшно». Олена Зеленська розказала, що вона обговорює з президентом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Це справді страшно». Олена Зеленська розказала, що вона обговорює з президентом
Олена Зеленська поспілкувалась із турецькою пресою у Анкарі
фото: cnnturk.com

Олена Зеленська відверто розповіла турецьким журналістам про долю дітей в Україні та щоденну війну у нашій державі

Поки тривають переговори щодо можливих мирних угод дружина президента України Олена Зеленська дала інтерв'ю турецьким журналістам у Анкарі, де перебувала цього тижня із офіційним візитом. Вона розповіла про ті жахливі умови, у яких живуть діти в Україні, торкнулась теми міжнародної допомоги і власний психічний стан протягом війни. Також перша леді України розказала, що вона обговорює з президентом. Про це інформує «Главком» із посиланням на CNN Turk.

Про стан війни і нову «норму» у суспільстві

«Україна зазнає великих втрат. Хочу почати з цифр: серед мирного населення у нас майже 14 тис. жертв, і, на жаль, 529 із них – діти. Ці цифри, які ми точно знаємо.... Якщо у нас немає іншого шансу, якщо людина не може прокинутися у власному домі, як це можна назвати нормальним? Але ми маємо працювати, маємо вчитися, діти мають ходити до школи, люди мають продовжувати свою роботу. Зовні ми намагаємося здаватися спокійними, але ви не уявляєте, яка буря відбувається всередині нас. Ми не можемо назвати це новою нормою. Оскільки ми не хочемо до цього звикати, і це небезпечно для нас, ми не хочемо приймати небезпечну реальність. Я не хочу називати це новою нормою. Якщо війна триває довго, це не повинно бути нормальним», – заявила Олена Зеленська.

Про власне психічне здоров'я та дітей 

Зеленська нагадала, що в Україні діє Національна програма психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Українці мають регулярно дбати про власне психічне здоров’я.

Зеленська додала, що її власне психічне здоров'я в нормі, але вона працює над цим питанням: «Єдине, що дає надію і заспокоює, це те, що мої діти зі мною. Вони можуть продовжувати навчання». 

«Це справді страшно». Олена Зеленська розказала, що вона обговорює з президентом фото 1
www.cnnturk.com

Олена Зеленська підкреслила: її дуже тішить, що діти можуть ходити до школи чи університету. «Це не тільки для моїх дітей, я кажу для всіх дітей. Якщо українські діти не можуть передбачити, що буде через 3-4 роки, якщо вони не можуть мріяти чи фантазувати про те, щоб кудись поїхати чи мати можливість подорожувати, це дуже погано. Тому для нас дуже важливий мир, дуже важливо, щоб закінчилася війна. Нещодавно ми говорили про це з президентом. Є діти, народжені після війни. Вони ніколи не жили спокійно. Вони ще не бачили миру. Іншого життя вони не знають. Це справді страшно. Ми хочемо, щоб вони бачили, що є й інше життя», – сказала Зеленська. 

Про українських дітей у Туреччині

«Відносини між нашими країнами (Туреччиною та Україною, – «Главком»)  продовжуються, і наші відносини, особливо з Еміне Ердоган, дуже теплі, і ми можемо багато чого досягти разом. Сьогодні ми говорили саме про освітню та культурну дипломатію. Відвідали бібліотеку з Еміне Ердоган. Крім того, відвідали наших дітей», – розповіла Олена Зеленська. 

Еміне Ердоган та Олена Зеленська відвідали українських дітей у Анкарі
Еміне Ердоган та Олена Зеленська відвідали українських дітей у Анкарі
www.cnnturk.com

Раніше перші леді України і Туреччини Олена Зеленська і Еміне Ердоган відвідали в Анкарі дитячий будинок, де розмістили евакуйованих з Одеси вихованців дитбудинку «Сонечко». 34 сиріт з інвалідністю з одеського Спеціалізованого психоневрологічного будинку дитини №3 «Сонечко» їм із першою леді Туреччини вдалося евакуювати до Анкари ще на самому початку російського вторгнення.

«Діти з дитячого будинку «Сонечко» насправді з дуже серйозними діагнозами. «Ми могли побачити, як Туреччина позитивно вплинула на їхнє здоров'я. Ми бачили, як добре до них ставляться», – підкреслила Зеленська. 

Про майбутній Саміт перших леді та джентльменів

Олена Зеленська повідомила, що хоче провести п'ятий саміт перших леді та джентльменів у Києві у вересні цього року. Цього місяця буде більш чітко визначено питання для розгляду. «Минулого разу Саміт Саміт перших леді та джентльменів був присвячений безпеці наших дітей. Насправді ми знайшли багато відповідей на те, як ми можемо допомогти нашим дітям. Ми відразу змогли продемонструвати успіх і зробили багато кроків у гуманітарній допомозі, успішних кроків. Ось чому ми можемо розглядати цю платформу як ефективну платформу підтримки. Я в цьому дуже впевнена. Я сподіваюся, що ця платформа буде розвиватися ще більше», – сказала вона. 

Про бажання миру в Україні

«Я хотіла би вам нагадати, що ця війна почалася насправді не недавно. Це почалося в 2014 році. Все почалося з того, що прийшли російські війська і окупували Крим. Тоді ми сподівалися, що хтось зі сторони прийде і допоможе нам. На жаль, цього не сталося....Ми хочемо, щоб наші партнери прокинулися. Ми не хочемо, щоб вони звикли до війни, до нещадності, до болю і жорстокості. Мені дуже страшно, бо я не хочу, щоб вони звикли або думали, що це наша нова норма. Тому що ми хочемо вижити. Ми хочемо вижити на своїй землі і просимо допомоги для цього», – сказала Зеленська. 

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Анкарі з першою леді Турецької Республіки Еміне Ердоган. Олена Зеленська подякувала Еміне Ердоган за підтримку України, зокрема за постійну участь у Саміті перших леді та джентльменів і сприяння в евакуації українських дітей із будинків-інтернатів. 

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Теги: Туреччина саміт війна навчання дружина Олена Зеленська населення перша леді переговори Анкара діти

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