Зубков став найкращим вінгером року в Туреччині

У першому ж сезоні за новий клуб футболіст зумів показати високу майстерність

Український футболіст Олександр Зубков, який виступає за «Трабзонспор», здобув престижну нагороду на церемонії Turkuvaz Medya Sports Summit у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fotomaç.

Під час цього заходу вручалися 17 футбольних премій за досягнення протягом року, зокрема найкращим гравцям різних амплуа та клубам країни. Зубков, який приєднався до турецького клубу у лютому цього року, перейшовши із «Шахтаря» за шість мільйонів євро, показав вражаючу статистику. За цей період півзахисник збірної України взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, записавши на свій рахунок дев'ять забитих м'ячів та сім результативних передач.

Повний список лауреатів включає:

Найкращий голкіпер – Угурджан Чакір

Найкращий лівий центральний захисник – Абдюлькерім Бардакчі

Найкращий правий центральний захисник – Мілан Шкріняр

Найкращий захисник – Зекі Явру

Найкращий опорний півзахисник – Лукас Торрейра

Найкращий центральний півзахисник – Ісмаїл Юксек

Найкращий вінгер – Олександр Зубков

Найкращий атакуючий півзахисник – Рафа Сілва

Найкращий форвард – Віктор Осімхен

Найкращий головний тренер – Окан Бурук

Найкращий президент клубу – Дурсун Озбек

Найкраща оманда – «Галатасарай»

Отримавши нагороду, футболіст подякував організаторам та закликав фанатів до підтримки: «Хочу подякувати газеті Fotomaç за те, що мене визнали найкращим правим вінгером року. Я буду працювати ще старанніше, щоб бути гідним цієї нагороди. «Трабзонспор» набрав хороший хід цього року. Як команда, ми хочемо досягти наших цілей і порадувати наших неймовірних вболівальників. Просимо їх продовжувати підтримувати нас».

Крім того, «Трабзонспор» також був відзначений премією «Нове покоління комунікації в футболі».

Наразі команда українця успішно виступає у національному чемпіонаті, посідаючи третю сходинку у турнірній таблиці з 25 очками після 12 турів, і відстає від лідера «Галатасарая» на чотири пункти.

Сам Зубков нещодавно отримав виклик до національної команди, потрапивши до заявки збірної України на заключні матчі відбору до Чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії, після того, як пропустив попередній збір через травму.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».