Зубков став найкращим вінгером року в Туреччині
У першому ж сезоні за новий клуб футболіст зумів показати високу майстерність
Український футболіст Олександр Зубков, який виступає за «Трабзонспор», здобув престижну нагороду на церемонії Turkuvaz Medya Sports Summit у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fotomaç.
Під час цього заходу вручалися 17 футбольних премій за досягнення протягом року, зокрема найкращим гравцям різних амплуа та клубам країни. Зубков, який приєднався до турецького клубу у лютому цього року, перейшовши із «Шахтаря» за шість мільйонів євро, показав вражаючу статистику. За цей період півзахисник збірної України взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, записавши на свій рахунок дев'ять забитих м'ячів та сім результативних передач.
Повний список лауреатів включає:
- Найкращий голкіпер – Угурджан Чакір
- Найкращий лівий центральний захисник – Абдюлькерім Бардакчі
- Найкращий правий центральний захисник – Мілан Шкріняр
- Найкращий захисник – Зекі Явру
- Найкращий опорний півзахисник – Лукас Торрейра
- Найкращий центральний півзахисник – Ісмаїл Юксек
- Найкращий вінгер – Олександр Зубков
- Найкращий атакуючий півзахисник – Рафа Сілва
- Найкращий форвард – Віктор Осімхен
- Найкращий головний тренер – Окан Бурук
- Найкращий президент клубу – Дурсун Озбек
- Найкраща оманда – «Галатасарай»
Отримавши нагороду, футболіст подякував організаторам та закликав фанатів до підтримки: «Хочу подякувати газеті Fotomaç за те, що мене визнали найкращим правим вінгером року. Я буду працювати ще старанніше, щоб бути гідним цієї нагороди. «Трабзонспор» набрав хороший хід цього року. Як команда, ми хочемо досягти наших цілей і порадувати наших неймовірних вболівальників. Просимо їх продовжувати підтримувати нас».
Крім того, «Трабзонспор» також був відзначений премією «Нове покоління комунікації в футболі».
Наразі команда українця успішно виступає у національному чемпіонаті, посідаючи третю сходинку у турнірній таблиці з 25 очками після 12 турів, і відстає від лідера «Галатасарая» на чотири пункти.
Сам Зубков нещодавно отримав виклик до національної команди, потрапивши до заявки збірної України на заключні матчі відбору до Чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії, після того, як пропустив попередній збір через травму.
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
