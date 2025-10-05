Журналіст назвав суму, яку Буткевич міг пообіцяти Ротаню за чемпіонство «Полісся»

Крамар: Якщо «Полісся» стає першим, бонус Ротаня – один мільйон доларів

«Полісся» посідає четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ

Журналіст Володимир Крамар назвав суму, яку міг пообіцяти власник «Полісся» Геннадій Буткевича тренеру житомирського клубу Руслану Ротаню за здобуття командою титулу чемпіонів України з футболу. Про це інформує «Главком».

«Я чув байку, що між Ротанем і Буткевичем існує така домовленість. Якщо «Полісся» стає першим, його бонус – один мільйон доларів», – заявив Крамар в ефірі YouTube-каналу BurBuzz.

Наразі «Полісся» посідає четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Відставання від «Шахтаря», який є лідером чемпіонату України, становить два очки.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».