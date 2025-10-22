Українки судитимуть матчі відбору Євро-2026 (WU-17)

На поєдинках Франція – Німеччина та Бельгія – Франція Причина буде головним арбітром

Українки працюватимуть на матчах у Німеччині та Мальті

Квартет українських арбітринь працюватиме на матчах першого раунду відбору Євро-2026 (WU-17) у групі А1, що проходитимуть у Німеччині, і групі В5, що відбуватимуться на Мальті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У групі А1 на грі Німеччина – Бельгія (23 жовтня) Олександра Вдовіна виконуватиме обов’язки одного з лайнсменів шведки Ханни Лааянен, а Софія Причина виступатиме в ролі четвертого арбітра.

На поєдинках Франція – Німеччина (26 жовтня) та Бельгія – Франція (29 жовтня) Причина буде головним арбітром, а Вдовіна – одним із її помічників на лінії.

Ще дві наші спеціалістки, Крістіна Козорог та Ірина Чайка, працюватимуть на поєдинках у групі В5, які проходитимуть на Мальті.

На грі Литва – Швеція (6 листопада) Козорог виступить у ролі головного арбітра, а Чайка – одного з лайнсменів. На матчі Швеція – Мальта (9 листопада) Ірина працюватиме помічницею на лінії головного арбітра з Грузії Мзевінарі Шарашанідзе, а Крістіна виконуватиме обов’язки четвертого арбітра.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».