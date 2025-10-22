Головна Спорт Новини
Українки судитимуть матчі відбору Євро-2026 (WU-17)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українки судитимуть матчі відбору Євро-2026 (WU-17)
На поєдинках Франція – Німеччина та Бельгія – Франція Причина буде головним арбітром

Українки працюватимуть на матчах у Німеччині та Мальті

Квартет українських арбітринь працюватиме на матчах першого раунду відбору Євро-2026 (WU-17) у групі А1, що проходитимуть у Німеччині, і групі В5, що відбуватимуться на Мальті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У групі А1 на грі Німеччина – Бельгія (23 жовтня) Олександра Вдовіна виконуватиме обов’язки одного з лайнсменів шведки Ханни Лааянен, а Софія Причина виступатиме в ролі четвертого арбітра.

На поєдинках Франція – Німеччина (26 жовтня) та Бельгія – Франція (29 жовтня) Причина буде головним арбітром, а Вдовіна – одним із її помічників на лінії.

Ще дві наші спеціалістки, Крістіна Козорог та Ірина Чайка, працюватимуть на поєдинках у групі В5, які проходитимуть на Мальті.

На грі Литва – Швеція (6 листопада) Козорог виступить у ролі головного арбітра, а Чайка – одного з лайнсменів. На матчі Швеція – Мальта (9 листопада) Ірина працюватиме помічницею на лінії головного арбітра з Грузії Мзевінарі Шарашанідзе, а Крістіна виконуватиме обов’язки четвертого арбітра.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Збірна України виграла Лігу націй у дивізіоні С і піднялася до дивізіону В
Збірна України з ампфутболу здобула перемогу у дивізіоні С Ліги націй
20 жовтня, 10:42
Українка виступить у ролі помічника на лінії румунки Іонели Песу
Українська арбітриня працюватиме на матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
17 жовтня, 12:55
Україна та Ісландія зіграють у Варшаві
Визначилося місце проведення гри між збірними України та Ісландії
15 жовтня, 16:11
Трамп: Я люблю мешканців Бостона, я знаю, що квитки на ігри розпродані, але у вас поганий мер
Трамп сам вирішуватиме, де відбуватимуться футбольні матчі Чемпіонату світу
15 жовтня, 08:12
У 27 матчах сезону Мессі забив 26 голів
Мессі підкорилося унікальне досягнення в американській МЛС
12 жовтня, 18:47
Президент РФС Олександр Дюков залишився членом комітету зі змагань клубних чоловічих команд
Чотири представники Росії потрапили до складів комітетів та комісій ФІФА
9 жовтня, 18:02
В 1/8 фіналу синьо-жовті зустрінуться з однією з чотирьох команд, які посядуть треті місця у своїх квартетах
Україна перемогла Парагвай на чемпіонаті світу (U-20) з футболу: що далі
4 жовтня, 10:28
Офіційним транслятором матчів турніру в Україні буде Суспільне Спорт
Юнацький чемпіонат світу з футболу: де дивитися матчі збірної України
26 вересня, 19:25
Володарем «Золотого м'яча» 2025 року став гравець «ПСЖ» Усман Дембеле
Визначився володар «Золотого м'яча»
22 вересня, 23:51

