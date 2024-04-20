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Стрибун з жердиною Дюплантіс встановив новий світовий рекорд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Стрибун з жердиною Дюплантіс встановив новий світовий рекорд
Уперше Дюплантіс встановив світовий рекорд у лютому 2020 року

Дюплантіс підкорив планку на висоті 6.24 м, що на один сантиметр краще за попередній світовий рекорд

24-річний шведський легкоатлет Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках у висоту. Сталося це на першому етапі Діамантової ліги у сезоні, в китайському Сямені.

Дюплантіс підкорив планку на висоті 6.24 м, що на один сантиметр краще за попередній світовий рекорд (встановлений у вересні 2023 року в американському Юджині). Для Дюплантіса – це восьмий рекорд у кар'єрі та перший у 2024 році.

До того Арман провів чотири старти у «зимовому сезоні» і виграв кожен старт у приміщенні, зокрема став чемпіоном світу, а його найкращим результатом у цьому році був стрибок на 6.05 м.

Уперше Дюплантіс встановив світовий рекорд у лютому 2020 року, коли підкорив висоту 6.17 м. З того часу Арман щоразу покращує свій результат на один сантиметр і уже дійшов до висоти 6.24 м.

Діамантова ліга: стрибки з жердиною, етап у Сямені

  1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6.24 м
  2. Сем Кендріс (США) – 5.82 м
  3. Хуан Бокай (Китай) – 5.72 м
Теги: Швеція легкоатлет Діамантова ліга Арман Дюплантіс легка атлетика

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