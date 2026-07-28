Став відомий попередній склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026 з легкої атлетики

Україна здобула 34 ліцензії на Євро-2026

Збірна України з легкої атлетики дізналася імена спортсменів, що відібралися на Чемпіонат Європи 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Відібратися на чемпіонат світу з легкої атлетики українські спортсмени могли у два способи: виконати кваліфікаційний норматив або ж потрапити за рейтингом. У вівторок, 28 липня, на офіційному сайті European Athletics з'явився оновлений рейтинг, в якому були враховані результати спортсменів на останніх змаганнях. Відповідно до нього, Україна здобула 34 ліцензій.

Попередній склад збірної України на чемпіонат Європи-2026 з легкої атлетики

400 м, чоловіки : Олександр Погорілко – за рейтингом

: Олександр Погорілко – за рейтингом 110 м з бар'єрами, чоловіки : Дмитро Багінський – за рейтингом

: Дмитро Багінський – за рейтингом 400 м з бар'єрами, жінки : Вікторія Ткачук – за рейтингом

: Вікторія Ткачук – за рейтингом Стрибки у висоту, жінки : Ярослава Магучіх – як чинна чемпіонка Європи, Юлія Левченко, Ірина Геращенко – за нормативом

: Ярослава Магучіх – як чинна чемпіонка Європи, Юлія Левченко, Ірина Геращенко – за нормативом Стрибки у висоту, чоловіки : Олег Дорощук, Роман Петрук – за нормативом, Дмитро Нікітін – за рейтингом

: Олег Дорощук, Роман Петрук – за нормативом, Дмитро Нікітін – за рейтингом Стрибки з жердиною, чоловіки : Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін – за рейтингом

: Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін – за рейтингом Стрибки у довжину, жінки : Ірина Будзинська – за нормативом

: Ірина Будзинська – за нормативом Стрибки у довжину, чоловіки : Владислав Мазур – за рейтингом

: Владислав Мазур – за рейтингом Потрійний стрибок, жінки : Ольга Корсун, Анна Красуцька – за рейтингом

: Ольга Корсун, Анна Красуцька – за рейтингом Потрійний стрибок, чоловіки : Максим Ванякін – за рейтингом

: Максим Ванякін – за рейтингом Штовхання ядра, жінки : Ольга Голодна – за рейтингом

: Ольга Голодна – за рейтингом Метання молота, жінки : Ірина Климець – за рейтингом

: Ірина Климець – за рейтингом Метання молота, чоловіки : Михайло Кохан – за нормативом

: Михайло Кохан – за нормативом Метання списа, чоловіки : Артур Фельфнер – за нормативом

: Артур Фельфнер – за нормативом Марафон, жінки : Ольга Нижник, Вікторія Калюжна – за рейтингом

: Ольга Нижник, Вікторія Калюжна – за рейтингом Марафон, чоловіки : Віталій Шафар – за рейтингом

: Віталій Шафар – за рейтингом Спортивна ходьба, півмарафон, жінки : Людмила Оляновська, Ганна Шевчук, Марія Сахарук – за нормативом; Олена Собчук, Валерія Шоломіцька – прохідні за рейтингом, але поза квотою

: Людмила Оляновська, Ганна Шевчук, Марія Сахарук – за нормативом; Олена Собчук, Валерія Шоломіцька – прохідні за рейтингом, але поза квотою Спортивна ходьба, марафон, жінки : Ганна Шевчук, Олена Собчук – за нормативом

: Ганна Шевчук, Олена Собчук – за нормативом Спортивна ходьба, півмарафон : Ігор Главан, Микола Рущак, Сергій Світличний – за нормативом, Іван Банзерук – прохідний за рейтингом, але поза квотою

: Ігор Главан, Микола Рущак, Сергій Світличний – за нормативом, Іван Банзерук – прохідний за рейтингом, але поза квотою Спортивна ходьба, марафон: Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук – за нормативом; Ігор Главан – прохідний за нормативом, але поза квотою; Єгор Шелест – прохідний за рейтингом, але поза квотою

Одразу у п'яти видах Україна має максимальне представництво у три спортсмени – жіночих та чоловічих стрибках у висоту, спортивній ходьбі на півмарафонську дистанцію, а також у чоловічій спортивній ходьбі на марафонську дистанцію. При цьому у жіночих стрибках у висоту квота України є незаповненою: завдяки вайлдкарду Ярослави Магучіх «синьо-жовті» могли розраховувати на представництво у чотири спортсменки в цьому виді.

Не відібрався на чемпіонат Європи з легкої атлетики срібний призер Євро-2024 Владислав Лавський. Стрибун був прохідним за рейтингом, однак поступився у ньому Дмитру Нікітіну – останньому прохідному українцю.

Серед медалістів попереднього Євро до складу України, окрім Магучіх, увійшли також Ірина Геращенко, Людмила Оляновська, Михайло Кохан та Олег Дорощук, які закінчили змагання з бронзовими медалями.

Серед легкоатлетів, що відібралися, але не виступлять на Євро з легкої атлетики – стрибунка у висоту Катерина Табашник. Легкоатлетка зазнала травми ще під час зимового чемпіонату України і продовжує процес відновлення.

Попри те, що кваліфікаційний рейтинг вже закритий, склад збірної України ще може зазнати змін. У разі відмови когось з легкоатлетів від участі в змаганнях, їхні ліцензії на турнір будуть перерозподілені поміж тими, хто займає найвищі до прохідних місць у світових рейтингах.

Хто додатково може поповнити склад збірної України з легкої атлетики на Євро-2026

4х400 м, чоловіки : збірна України (перша непрохідна)

: збірна України (перша непрохідна) 110 метрів з бар'єрами, чоловіки : Олег Кукота (другий непрохідний)

: Олег Кукота (другий непрохідний) Стрибки з жердиною, жінки : Марина Килипко (третя непрохідна)

: Марина Килипко (третя непрохідна) 400 метрів з бар'єрами, жінки : Аліна Кишкіна (третя непрохідна)

: Аліна Кишкіна (третя непрохідна) 100 метрів, чоловіки: Олександр Соколов (шостий непрохідний)

Чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться в Бірмінгемі з 10 до 16 серпня.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Українка показала свій найкращий результат сезону на відкритому повітрі 2.01 м.