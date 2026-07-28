Став відомий попередній склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026 з легкої атлетики
Україна здобула 34 ліцензії на Євро-2026
Збірна України з легкої атлетики дізналася імена спортсменів, що відібралися на Чемпіонат Європи 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.
Відібратися на чемпіонат світу з легкої атлетики українські спортсмени могли у два способи: виконати кваліфікаційний норматив або ж потрапити за рейтингом. У вівторок, 28 липня, на офіційному сайті European Athletics з'явився оновлений рейтинг, в якому були враховані результати спортсменів на останніх змаганнях. Відповідно до нього, Україна здобула 34 ліцензій.
Попередній склад збірної України на чемпіонат Європи-2026 з легкої атлетики
- 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко – за рейтингом
- 110 м з бар'єрами, чоловіки: Дмитро Багінський – за рейтингом
- 400 м з бар'єрами, жінки: Вікторія Ткачук – за рейтингом
- Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх – як чинна чемпіонка Європи, Юлія Левченко, Ірина Геращенко – за нормативом
- Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Роман Петрук – за нормативом, Дмитро Нікітін – за рейтингом
- Стрибки з жердиною, чоловіки: Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін – за рейтингом
- Стрибки у довжину, жінки: Ірина Будзинська – за нормативом
- Стрибки у довжину, чоловіки: Владислав Мазур – за рейтингом
- Потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Анна Красуцька – за рейтингом
- Потрійний стрибок, чоловіки: Максим Ванякін – за рейтингом
- Штовхання ядра, жінки: Ольга Голодна – за рейтингом
- Метання молота, жінки: Ірина Климець – за рейтингом
- Метання молота, чоловіки: Михайло Кохан – за нормативом
- Метання списа, чоловіки: Артур Фельфнер – за нормативом
- Марафон, жінки: Ольга Нижник, Вікторія Калюжна – за рейтингом
- Марафон, чоловіки: Віталій Шафар – за рейтингом
- Спортивна ходьба, півмарафон, жінки: Людмила Оляновська, Ганна Шевчук, Марія Сахарук – за нормативом; Олена Собчук, Валерія Шоломіцька – прохідні за рейтингом, але поза квотою
- Спортивна ходьба, марафон, жінки: Ганна Шевчук, Олена Собчук – за нормативом
- Спортивна ходьба, півмарафон: Ігор Главан, Микола Рущак, Сергій Світличний – за нормативом, Іван Банзерук – прохідний за рейтингом, але поза квотою
- Спортивна ходьба, марафон: Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук – за нормативом; Ігор Главан – прохідний за нормативом, але поза квотою; Єгор Шелест – прохідний за рейтингом, але поза квотою
Одразу у п'яти видах Україна має максимальне представництво у три спортсмени – жіночих та чоловічих стрибках у висоту, спортивній ходьбі на півмарафонську дистанцію, а також у чоловічій спортивній ходьбі на марафонську дистанцію. При цьому у жіночих стрибках у висоту квота України є незаповненою: завдяки вайлдкарду Ярослави Магучіх «синьо-жовті» могли розраховувати на представництво у чотири спортсменки в цьому виді.
Не відібрався на чемпіонат Європи з легкої атлетики срібний призер Євро-2024 Владислав Лавський. Стрибун був прохідним за рейтингом, однак поступився у ньому Дмитру Нікітіну – останньому прохідному українцю.
Серед медалістів попереднього Євро до складу України, окрім Магучіх, увійшли також Ірина Геращенко, Людмила Оляновська, Михайло Кохан та Олег Дорощук, які закінчили змагання з бронзовими медалями.
Серед легкоатлетів, що відібралися, але не виступлять на Євро з легкої атлетики – стрибунка у висоту Катерина Табашник. Легкоатлетка зазнала травми ще під час зимового чемпіонату України і продовжує процес відновлення.
Попри те, що кваліфікаційний рейтинг вже закритий, склад збірної України ще може зазнати змін. У разі відмови когось з легкоатлетів від участі в змаганнях, їхні ліцензії на турнір будуть перерозподілені поміж тими, хто займає найвищі до прохідних місць у світових рейтингах.
Хто додатково може поповнити склад збірної України з легкої атлетики на Євро-2026
- 4х400 м, чоловіки: збірна України (перша непрохідна)
- 110 метрів з бар'єрами, чоловіки: Олег Кукота (другий непрохідний)
- Стрибки з жердиною, жінки: Марина Килипко (третя непрохідна)
- 400 метрів з бар'єрами, жінки: Аліна Кишкіна (третя непрохідна)
- 100 метрів, чоловіки: Олександр Соколов (шостий непрохідний)
Чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться в Бірмінгемі з 10 до 16 серпня.
Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Українка показала свій найкращий результат сезону на відкритому повітрі 2.01 м.
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