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Став відомий попередній склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026 з легкої атлетики

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Став відомий попередній склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026 з легкої атлетики
Ярослава Магучіх їде у Бірмінгем захищати титул чемпіонки Європи
фото: Дмитро Євенко

Україна здобула 34 ліцензії на Євро-2026

Збірна України з легкої атлетики дізналася імена спортсменів, що відібралися на Чемпіонат Європи 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Відібратися на чемпіонат світу з легкої атлетики українські спортсмени могли у два способи: виконати кваліфікаційний норматив або ж потрапити за рейтингом. У вівторок, 28 липня, на офіційному сайті European Athletics з'явився оновлений рейтинг, в якому були враховані результати спортсменів на останніх змаганнях. Відповідно до нього, Україна здобула 34 ліцензій.

Попередній склад збірної України на чемпіонат Європи-2026 з легкої атлетики

  • 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко – за рейтингом
  • 110 м з бар'єрами, чоловіки: Дмитро Багінський – за рейтингом
  • 400 м з бар'єрами, жінки: Вікторія Ткачук – за рейтингом
  • Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх – як чинна чемпіонка Європи, Юлія Левченко, Ірина Геращенко – за нормативом
  • Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Роман Петрук – за нормативом, Дмитро Нікітін – за рейтингом
  • Стрибки з жердиною, чоловіки: Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін – за рейтингом
  • Стрибки у довжину, жінки: Ірина Будзинська – за нормативом
  • Стрибки у довжину, чоловіки: Владислав Мазур – за рейтингом
  • Потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Анна Красуцька – за рейтингом
  • Потрійний стрибок, чоловіки: Максим Ванякін – за рейтингом
  • Штовхання ядра, жінки: Ольга Голодна – за рейтингом
  • Метання молота, жінки: Ірина Климець – за рейтингом
  • Метання молота, чоловіки: Михайло Кохан – за нормативом
  • Метання списа, чоловіки: Артур Фельфнер – за нормативом
  • Марафон, жінки: Ольга Нижник, Вікторія Калюжна – за рейтингом
  • Марафон, чоловіки: Віталій Шафар – за рейтингом
  • Спортивна ходьба, півмарафон, жінки: Людмила Оляновська, Ганна Шевчук, Марія Сахарук – за нормативом; Олена Собчук, Валерія Шоломіцька – прохідні за рейтингом, але поза квотою
  • Спортивна ходьба, марафон, жінки: Ганна Шевчук, Олена Собчук – за нормативом
  • Спортивна ходьба, півмарафон: Ігор Главан, Микола Рущак, Сергій Світличний – за нормативом, Іван Банзерук – прохідний за рейтингом, але поза квотою
  • Спортивна ходьба, марафон: Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук – за нормативом; Ігор Главан – прохідний за нормативом, але поза квотою; Єгор Шелест – прохідний за рейтингом, але поза квотою

Одразу у п'яти видах Україна має максимальне представництво у три спортсмени – жіночих та чоловічих стрибках у висоту, спортивній ходьбі на півмарафонську дистанцію, а також у чоловічій спортивній ходьбі на марафонську дистанцію. При цьому у жіночих стрибках у висоту квота України є незаповненою: завдяки вайлдкарду Ярослави Магучіх «синьо-жовті» могли розраховувати на представництво у чотири спортсменки в цьому виді.

Не відібрався на чемпіонат Європи з легкої атлетики срібний призер Євро-2024 Владислав Лавський. Стрибун був прохідним за рейтингом, однак поступився у ньому Дмитру Нікітіну – останньому прохідному українцю.

Серед медалістів попереднього Євро до складу України, окрім Магучіх, увійшли також Ірина Геращенко, Людмила Оляновська, Михайло Кохан та Олег Дорощук, які закінчили змагання з бронзовими медалями.

Серед легкоатлетів, що відібралися, але не виступлять на Євро з легкої атлетики – стрибунка у висоту Катерина Табашник. Легкоатлетка зазнала травми ще під час зимового чемпіонату України і продовжує процес відновлення.

Попри те, що кваліфікаційний рейтинг вже закритий, склад збірної України ще може зазнати змін. У разі відмови когось з легкоатлетів від участі в змаганнях, їхні ліцензії на турнір будуть перерозподілені поміж тими, хто займає найвищі до прохідних місць у світових рейтингах.

Хто додатково може поповнити склад збірної України з легкої атлетики на Євро-2026

  • 4х400 м, чоловіки: збірна України (перша непрохідна)
  • 110 метрів з бар'єрами, чоловіки: Олег Кукота (другий непрохідний)
  • Стрибки з жердиною, жінки: Марина Килипко (третя непрохідна)
  • 400 метрів з бар'єрами, жінки: Аліна Кишкіна (третя непрохідна)
  • 100 метрів, чоловіки: Олександр Соколов (шостий непрохідний)

Чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться в Бірмінгемі з 10 до 16 серпня.

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Українка показала свій найкращий результат сезону на відкритому повітрі 2.01 м.

Теги: Людмила Оляновська Дмитро Нікітін Олег Дорощук Михайло Кохан Юлія Левченко Ірина Геращенко (легкоатлетка) Ярослава Магучіх легка атлетика

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