Титулований легкоатлет з РФ поскаржився, що усунення від міжнародних змагань сильно вдарило по ньому

Акіменко: Не приховую, наше відсторонення від міжнародних турнірів серйозно позначилося на мені

World Athletics ухвалила рішення не допускати росіян до участі у своїх турнірах після початку повномасштабної агресії РФ щодо України

Відсторонення російських легкоатлетів від міжнародних змагань, що триває з березня 2022 року, серйозно позначилося на кар'єрі віцечемпіона світу 2019 року зі стрибків у висоту Михайла Акіменка. Про це він повідомив пропагандистам, інформує «Главком».

«Не приховую, наше відсторонення від міжнародних турнірів серйозно позначилося на мені. Коли ти не можеш змагатися як раніше і позбавлений можливості виступати на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх, то зовсім інакше ставишся і до тренувань, і до свого здоров'я. Сто відсотків, є в голові таке налаштування, як би ти цього не намагався позбутися», – сказав Акіменко.

Минулої неділі 30-річний Акіменко, особистий рекорд якого дорівнює 2,35 метра, на чемпіонаті РФ в Єкатеринбурзі стрибнув на 2,10 м і посів 11-е місце. Причиною невдалого виступу стала травма ноги, яка була отримана за п'ять днів до турніру.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) у березні 2022 року ухвалила рішення не допускати росіян та білорусів до участі у своїх турнірах після початку повномасштабної агресії РФ щодо України.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.