Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулований легкоатлет з РФ поскаржився, що усунення від міжнародних змагань сильно вдарило по ньому

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Титулований легкоатлет з РФ поскаржився, що усунення від міжнародних змагань сильно вдарило по ньому
Акіменко: Не приховую, наше відсторонення від міжнародних турнірів серйозно позначилося на мені

World Athletics ухвалила рішення не допускати росіян до участі у своїх турнірах після початку повномасштабної агресії РФ щодо України

Відсторонення російських легкоатлетів від міжнародних змагань, що триває з березня 2022 року, серйозно позначилося на кар'єрі віцечемпіона світу 2019 року зі стрибків у висоту Михайла Акіменка. Про це він повідомив пропагандистам, інформує «Главком».

«Не приховую, наше відсторонення від міжнародних турнірів серйозно позначилося на мені. Коли ти не можеш змагатися як раніше і позбавлений можливості виступати на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх, то зовсім інакше ставишся і до тренувань, і до свого здоров'я. Сто відсотків, є в голові таке налаштування, як би ти цього не намагався позбутися», – сказав Акіменко.

Минулої неділі 30-річний Акіменко, особистий рекорд якого дорівнює 2,35 метра, на чемпіонаті РФ в Єкатеринбурзі стрибнув на 2,10 м і посів 11-е місце. Причиною невдалого виступу стала травма ноги, яка була отримана за п'ять днів до турніру.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) у березні 2022 року ухвалила рішення не допускати росіян та білорусів до участі у своїх турнірах після початку повномасштабної агресії РФ щодо України.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: легка атлетика росія пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські FP-1 дісталися логістичного вузла 3PL
Українські дрони уразили один із найбільших логістичних вузлів РФ
Вчора, 11:55
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році Недотопа перебрався з України до Німеччини
Веслувальник з окупованих Олешок, який виїхав до Німеччини, поширює російську пропаганду
26 липня, 19:36
Під ракетний удар потрапив російський Кіров
Штілерман підтвердив, що на Кіров летіла «Фламінго», і показав відео
24 липня, 09:09
Легкоатлети з РФ не поїдуть в Дакар
Російські легкоатлети залишилися без квот на юнацьку Олімпіаду-2026
23 липня, 15:59
У підмосковному місті Бронниці Росії спалахнула масштабна пожежа
Густий чорний дим накрив Підмосков'я через масштабну пожежу (відео)
17 липня, 09:44
Британія криміналізує підтримку структур Росії та Ірану
Британія розпочала боротьбу зі структурами Ірану та російського ГРУ
13 липня, 17:12
МОК стверджував, що ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на українських територіях
«Крим наш, Новоросія наша». МОК відреагував на скандальну заяву керівника російського спорту
12 липня, 11:23
Мінфін Росії компенсує втрачені нафтогазові доходи коштами Фонду національного добробуту
Бюджет Росії за півроку: нафтогазові доходи обвалилися, дефіцит зріс
10 липня, 01:50
РФ заявила про помсту Британії за Кримську війну 170-річної давності
РФ заявила про помсту Британії за Кримську війну 170-річної давності
9 липня, 05:27

Новини

Титулований легкоатлет з РФ поскаржився, що усунення від міжнародних змагань сильно вдарило по ньому
Титулований легкоатлет з РФ поскаржився, що усунення від міжнародних змагань сильно вдарило по ньому
«Копенгаген» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
«Копенгаген» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Україна виборола срібло на юніорському Чемпіонаті світу з п'ятиборства
Україна виборола срібло на юніорському Чемпіонаті світу з п'ятиборства
Російському бійцю ММА світить в'язниця за скандальне відео біля водойми
Російському бійцю ММА світить в'язниця за скандальне відео біля водойми
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала четвертої поразки на Чемпіонаті Європи
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала четвертої поразки на Чемпіонаті Європи
Члени УЄФА обговорять бойкот Чемпіонату світу – ЗМІ
Члени УЄФА обговорять бойкот Чемпіонату світу – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
135K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Сьогодні, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Вчора, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Вчора, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Вчора, 11:34

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua