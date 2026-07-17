Українська стрибунка у висоту Геращенко знялася з етапу Діамантової ліги в Лондоні

На етапі Україну представлятиме Ярослава Магучіх

Ірина Геращенко не виступить на етапі Діамантової ліги 2026 в Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заявку змагань.

Причини відсутності Геращенко наразі офіційно не повідомляються. Водночас ще під час чемпіонату України у Львові спортсменка в коментарі для Суспільне Спорт розповідала, що її участь у лондонському етапі залишається невизначеною через оформлення британської візи.

У заявці Геращенко замінила представниця Чорногорії Марія Вукович. За відсутності Геращенко Україна буде представлена на етапі в Лондоні Ярославою Магучіх. У суботу, 18 липня, українка вперше в літньому сезоні зустрінеться у секторі з дворазовою чемпіонкою світу в приміщенні Ніколою Оліслагерс.

Оновлений список учасниць стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Лондоні:

Ламара Дістін (Ямайка)

Морган Лейк (Велика Британія)

Ярослава Магучіх (Україна)

Нікола Оліслагерс (Австралія)

Елеанор Паттерсон (Австралія)

Ангеліна Топич (Сербія)

Марія Вукович (Чорногорія)

Марія Жодзік (Польща)

Геращенко від початку сезону виступала на одному з двох етапів Діамантової ліги в стрибках у висоту. Вона виграла срібло в китайському Сямені у своєму першому літньому старті року. Наступний турнір у Рабаті Ірина пропускала.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх вперше за п’ять років стала чемпіонкою України у стрибках у висоту. Вона вперше в літньому сезоні 2026 подолала висоту 2.00 м. Ірина Геращенко посіла друге місце з результатом 1.87 м.