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Українська стрибунка у висоту Геращенко знялася з етапу Діамантової ліги в Лондоні

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Українська стрибунка у висоту Геращенко знялася з етапу Діамантової ліги в Лондоні
Ірина Геращенко посіла друге місце на чемпіонаті України у Львові
фото: ФЛАУ

На етапі Україну представлятиме Ярослава Магучіх

Ірина Геращенко не виступить на етапі Діамантової ліги 2026 в Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заявку змагань.

Причини відсутності Геращенко наразі офіційно не повідомляються. Водночас ще під час чемпіонату України у Львові спортсменка в коментарі для Суспільне Спорт розповідала, що її участь у лондонському етапі залишається невизначеною через оформлення британської візи.

У заявці Геращенко замінила представниця Чорногорії Марія Вукович. За відсутності Геращенко Україна буде представлена на етапі в Лондоні Ярославою Магучіх. У суботу, 18 липня, українка вперше в літньому сезоні зустрінеться у секторі з дворазовою чемпіонкою світу в приміщенні Ніколою Оліслагерс.

Оновлений список учасниць стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Лондоні:

  • Ламара Дістін (Ямайка)
  • Морган Лейк (Велика Британія)
  • Ярослава Магучіх (Україна)
  • Нікола Оліслагерс (Австралія)
  • Елеанор Паттерсон (Австралія)
  • Ангеліна Топич (Сербія)
  • Марія Вукович (Чорногорія)
  • Марія Жодзік (Польща)

Геращенко від початку сезону виступала на одному з двох етапів Діамантової ліги в стрибках у висоту. Вона виграла срібло в китайському Сямені у своєму першому літньому старті року. Наступний турнір у Рабаті Ірина пропускала.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх вперше за п’ять років стала чемпіонкою України у стрибках у висоту. Вона вперше в літньому сезоні 2026 подолала висоту 2.00 м. Ірина Геращенко посіла друге місце з результатом 1.87 м.

Теги: Діамантова ліга легка атлетика Ярослава Магучіх Ірина Геращенко (легкоатлетка)

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