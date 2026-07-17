Українська стрибунка у висоту Геращенко знялася з етапу Діамантової ліги в Лондоні
На етапі Україну представлятиме Ярослава Магучіх
Ірина Геращенко не виступить на етапі Діамантової ліги 2026 в Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заявку змагань.
Причини відсутності Геращенко наразі офіційно не повідомляються. Водночас ще під час чемпіонату України у Львові спортсменка в коментарі для Суспільне Спорт розповідала, що її участь у лондонському етапі залишається невизначеною через оформлення британської візи.
У заявці Геращенко замінила представниця Чорногорії Марія Вукович. За відсутності Геращенко Україна буде представлена на етапі в Лондоні Ярославою Магучіх. У суботу, 18 липня, українка вперше в літньому сезоні зустрінеться у секторі з дворазовою чемпіонкою світу в приміщенні Ніколою Оліслагерс.
Оновлений список учасниць стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Лондоні:
- Ламара Дістін (Ямайка)
- Морган Лейк (Велика Британія)
- Ярослава Магучіх (Україна)
- Нікола Оліслагерс (Австралія)
- Елеанор Паттерсон (Австралія)
- Ангеліна Топич (Сербія)
- Марія Вукович (Чорногорія)
- Марія Жодзік (Польща)
Геращенко від початку сезону виступала на одному з двох етапів Діамантової ліги в стрибках у висоту. Вона виграла срібло в китайському Сямені у своєму першому літньому старті року. Наступний турнір у Рабаті Ірина пропускала.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх вперше за п’ять років стала чемпіонкою України у стрибках у висоту. Вона вперше в літньому сезоні 2026 подолала висоту 2.00 м. Ірина Геращенко посіла друге місце з результатом 1.87 м.
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