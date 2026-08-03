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Євро-2026 з легкої атлетики: федерація пояснила, чому Україна не використала 13 ліцензій

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Євро-2026 з легкої атлетики: федерація пояснила, чому Україна не використала 13 ліцензій
Юлія Левченко пропустить Чемпіонат Європи 2026 через травму
фото: World Athletics

ФЛАУ змінила внутрішні критерії відбору на міжнародні турніри

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) пояснила, чому до фінальної заявки команди на Чемпіонат Європи 2026 потрапили не всі спортсмени, які отримали ліцензії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Збірна України з легкої атлетики здобула 34 ліцензії на Чемпіонат Європи 2026, а за підсумком перерозподілу – ще чотири. Проте до заявки на турнір потрапили лише 25 спортсменів. Юлія Левченко не зможе взяти участь у Чемпіонаті Європи через травму, а інших спортсменів відсіяли з різних причин.

Як пояснив головний тренер збірної України Олександр Романюк, на початку року ФЛАУ затвердила нові критерії відбору, врахувавши досвід попередніх Чемпіонатів світу та Європи.

На попередніх стартах частина атлетів не доходила до фінішу, або вибувала в першому колі, через що було додано важливий пункт, який стосувався спортсменів, які потрапили на турнір за рейтинговим добором. Тепер участь кожного зі спортсменів на великих міжнародних змаганнях розглядається окремим порядком – Виконкомом федерації та головною тренерською радою. Під час розгляду враховуються як поточні результати у сезоні, так і виступи спортсменів на попередніх міжнародних стартах (чи виходив атлет у фінал змагань, або ж закінчував виступи вже у першому колі).

За словами Романюка, більшість спортсменів не виконала критерії відбору. Одним з таких був виступ на чемпіонаті України – зокрема Владислав Мазур та Максим Ванякін взагалі були відсутні на цьому старті.

Водночас з бігунками на марафонську дистанцію інша історія – їхня відсутність пов'язана з іншими причинами.

«Вікторія Калюжна перебуває зараз у декретній відпустці, і її невиступ в цьому сезоні пов'язаний тільки з цим. А стосовно Ольги Нижник, то це було рішення, проговорене ще декілька місяців тому. Ми всі розуміємо специфіку: що таке марафон, що таке підготовка до нього. І Оля дуже здорово розпочала сезон в цьому році, пробігла півмарафон по дуже високому результату (1:11:28 годин, якщо не помиляюся), у березні. І після того стартанула ще марафон, який трошки вибив її з колії.

Саме після того марафону вона чесно і відкрито зізналася – каже: «якщо я відчуваю, що не можу підготуватися, то краще відмовлюся для того, щоб реалізуватися на інших офіційних стартах». Тому було прийнято таке рішення. Відповідно, більш бігові види витривалості наразі не представлені на чемпіонаті, тож маємо надію на спортивну ходьбу», – зазначив тренер збірної України з групи витривалості Євген Гуцол.

Окрім марафону та спортивної ходьби, оновлені критерії відбору ФЛАУ суттєво вплинули на представництво у потрійному стрибку, де не було використано жодної з трьох ліцензій. Окрім вищезгаданого Ванякіна, критерії не виконали ще й Ольга Корсун та Анна Красуцька.

«Дівчата, які входили в цільову кількість протягом сезону показували недостатньо високий результат. Оля перемогла в потрійному стрибку на чемпіонаті України з результатом 13.38 м – це не дуже конкурентний результат на сьогодні.

У штовхальниці ядра Ольги Голодної протягом сезону були результати на рівні 16.60-16.80 м. На чемпіонаті України також було показано результат, який не є достатньо високим для того, щоб беззаперечно увійти до складу команди», – заявив Романюк.

Також тренер збірної України наголосив, що спортсменам, які пройшли за добором, але не були затверджені коштом державного фінансування, запропонували взяти участь власним коштом – із можливістю компенсації витрат у разі потрапляння до фінальної вісімки. Такою можливістю скористалися два представники складу – стрибуни з жердиною Марина Килипко та Владислав Малихін.

«Така практика, я знаю, є і в інших країнах. Враховуючи те, що у нас зараз війна і складне фінансове становище, то ми так само обмежили склад і на юніорський чемпіонат світу, встановили внутрішні критерії Федерації легкої атлетики. Були нормативи всесвітні – ми ще їх підняли. Так само і тут», – пояснив Романюк.

Квоти, які не використала Україна для участі в Євро-2026:

  • стрибки у висоту – Юлія Левченко
  • стрибки у довжину – Владислав Мазур
  • потрійний стрибок – Ольга Корсун, Анна Красуцька, Максим Ванякін
  • штовхання ядра – Ольга Голодна
  • марафон – Ольга Нижник, Вікторія Калюжна, Віталій Шафар
  • спортивна ходьба – Олена Собчук, Валерія Шоломіцька, Ігор Главан, Єгор Шелест

Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2026 року відбудеться у Бірмінгемі, Велика Британія, та пройде з 10 по 16 серпня.

Нагадаємо, чинна світова рекордсменка зі стрибків у висоту, українка Ярослава Магучіх, виборола срібло етапу Діамантової ліги в Лондоні, показавши свій найкращий результат сезону на відкритому повітрі – 2.01 м.

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Теги: Юлія Левченко легка атлетика

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