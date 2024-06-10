Суд визнав шестиразову чемпіонку світу з біатлону Сімон винною у шахрайстві
Позовні заяви щодо Сімон надійшли від члена штабу збірної Франції, а також від її партнерки по команді
Французьку біатлоністку Жюлію Сімон суд визнав винною у справі про шахрайство. Про це пише La Stampa.
Згідно з розслідуванням прокуратури Альбервіля, Сімон використала чужу кредитну картку та здійснила покупки на суму понад тисячу євро.
Особу покупця встановили оператори Центру співпраці поліції та митниці у Модані. Спортсменку зобов'язали виплатити штраф та компенсацію, але сума не уточнюється.
Раніше повідомлялося, що дві позовні заяви на Сімон надійшли від члена штабу збірної Франції, а також від її партнерки по команді – олімпійської чемпіонки Жюстін Брезаз-Буше.
27-річна Сімон є шестиразовою чемпіонкою світу, срібною призеркою Олімпіади-2022 та володаркою Великого кришталевого глобуса у сезоні 2022/2023.
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