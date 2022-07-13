Суд визнав винним ексзахисника «Шахтаря» у п’яній їзді

Столичні патрульні спіймали В’ячеслава Шевчука за кермом із ознаками алкогольного сп’яніння

Печерський районний суд визнав винним колишнього футболіста «Шахтаря» та збірної України з футболу В’ячеслава Шевчука у керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 22 червня.

Судове засідання тривало рік. Подія, яку досліджувала Феміда, сталася ввечері 28 травня 2021 року у центрі Києва, на бульварі Лесі Українки. Тоді патрульна поліція зупинила Porsche, за кермом якого перебував колишній футболіст В'ячеслав Шевчук.

У ексфутболіста були ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські одягли на нього наручники і затримали. Під час затримання ексфутболіст казав, що його нібито «злили» друзі з «Шахтаря».

Автомобіль Porsche, яким керував ексфутболіст

18 жовтня 2021 року суд призначив судову електротехнічну експертизу портативного електронного приладу Drager Alcotest 6820, яким поліцейські вимірювали вміст алкоголю Шевчуку. Під час судового розгляду захисник Шевчука заявив клопотання про призначення судової електротехнічної експертизи алкотестера поліцейських. Він пояснив, що у сторони захисту існують сумніви щодо справності приладу та складні погодні умови в день його застосування (коли зупинили автівку ексфутболіста, то на вулиці йшов дощ – «Главком»).

Водночас, як зауважила головуюча суддя, до виконання постанови про призначення експертизи ексфутболіст направив клопотання про закриття провадження на підставі закінчення термінів про притягнення його до адмінвідповідальності. При цьому Шевчук наголосив, що визнає вину у вчиненні правопорушення.

Суддя закрила справу, пояснивши: адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через три місяці з дня вчинення правопорушення. Відповідно факт затримання футболіста відбувся 28 травня 2021 року і станом на червень 2022-го закінчився термін притягнення його до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння передбачено покарання у вигляді штрафу на суму 10,2 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

Додамо, що наступного дня після затримання ексфутболіст записав відеозверення, в якому вибачився за водіння у нетверезому стані.

«Хочу щиро вибачитися перед усіма вболівальниками і футбольним клубом «Шахтар», яким «підмазав» свято. Хочу вибачитися перед всіма жителями Києва, які могли постраждати з моєї вини. Щиро прошу вибачення у поліцейських», – зазначив Шевчук.

Ймовірно, що у день затримання Шевчук повертався зі святкування 85-річчя донецького клубу «Шахтар», що відбулося на київському НСК «Олімпійський».