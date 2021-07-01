Світоліна і Костюк дружно залишили Вімблдон

Українки поступилися суперницям в другому колі англійського турніру «Великого шлему»

Швидко «відстрілялися» українські тенісистки на третьому в сезоні турнірі «Великого шлему». Останні наші представники зачохлили ракетки на Вімблдоні вже в другому колі.

Першою на корт вийшла Марта Костюк. Гру з Анастасією Севастовою вона почала дуже потужно і перший сет виграла, як кажуть, в одні ворота. У другому киянці довелося вже рятуватися. За рахунку 1:4 вона змогла вирівняти гру, проте більш досвідчена латишка змогла схилити партію на свою користь. За схожим сценарієм пройшов і третій сет – 6:1, 4:6, 4:6.

Ще швидше залишила особисті змагання Еліна Світоліна. П'ята сіяна тут українка зустрічалася з 44-м номером світового рейтингу Магдою Лінетт. Польська тенісистка виглядала впевненіше і справедливо перемогла – 6:3, 6:4. Ця поразка дорого коштуватиме Світоліній. Минулого року вона несподівано дійшла на Вімблдоні до півфіналу, тож втратить 710 очок і опуститься мінімум на шосте місце в рейтингу.

В особистих змаганнях на Вімблдоні українок не залишилося. В парах боротьбу розпочинають сестри Людмила і Надія Кіченок та Марта Костюк.