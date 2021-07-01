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    Світоліна і Костюк дружно залишили Вімблдон

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    Еліна Світоліна залишить топ-5 рейтингу ВТА - Світоліна і Костюк дружно залишили Вімблдон
    Еліна Світоліна залишить топ-5 рейтингу ВТА
    Фото з відкритих джерел

    Українки поступилися суперницям в другому колі англійського турніру «Великого шлему»

    Швидко «відстрілялися» українські тенісистки на третьому в сезоні турнірі «Великого шлему». Останні наші представники зачохлили ракетки на Вімблдоні вже в другому колі.

    Першою на корт вийшла Марта Костюк. Гру з Анастасією Севастовою вона почала дуже потужно і перший сет виграла, як кажуть, в одні ворота. У другому киянці довелося вже рятуватися. За рахунку 1:4 вона змогла вирівняти гру, проте більш досвідчена латишка змогла схилити партію на свою користь. За схожим сценарієм пройшов і третій сет – 6:1, 4:6, 4:6.

    Ще швидше залишила особисті змагання Еліна Світоліна. П'ята сіяна тут українка зустрічалася з 44-м номером світового рейтингу Магдою Лінетт. Польська тенісистка виглядала впевненіше і справедливо перемогла – 6:3, 6:4. Ця поразка дорого коштуватиме Світоліній. Минулого року вона несподівано дійшла на Вімблдоні до півфіналу, тож втратить 710 очок і опуститься мінімум на шосте місце в рейтингу.

    В особистих змаганнях на Вімблдоні українок не залишилося. В парах боротьбу розпочинають сестри Людмила і Надія Кіченок та Марта Костюк.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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    Світоліна і Костюк дружно залишили Вімблдон