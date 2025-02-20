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Визначився наступний суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Визначився наступний суперник збірної України з тенісу в Кубку Девіса
У своєму попередньому поєдинку Кубку Девіса Україна поступилася Тунісу
фото: ФТУ

Домініканська Республіка буде новим суперником України

Сьогодні, 20 лютого, визначився наступний суперник чоловічої збірної України з тенісу в Кубку Девіса. Про це інформує «Главком».

У поєдинку Другої Світової групи українці зіграють з командою Домініканської Республіки.

Саме наша збірна буде господарем поєдинку, який пройде 12-13 або 13-14 вересня 2025 року. Варто зазначити, що наразі Україна жодного разу не зустрічалася з Домініканською Республікою в межах Кубку Девіса.

Нагадаємо, у попередньому поєдинку турніру Україна поступилася Тунісу з рахунком 2-3.

Слід зазначити, що чоловіча збірна України з тенісу ніколи в своїй історії не грала у фінальному турнірі Кубка Девіса.

Як повідомлялося, українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала на п'ятому місці в індивідуальній гонці чемпіонату світу з біатлону. Це найкращий результат у кар'єрі спортсменки – досі вона не фінішувала вище шостої сходинки.

Першою з українок стартувала Анастасія Меркушина. Спортсменка припустилась хиби на першому вогневому рубежі, та ще однієї на останній стійці. У підсумку спортсменка фінішувала поза топ-40. Водночас українка Христина Дмитренко прийшла на фініш 11-ю.

Олена Городна з трьома хибами заробила по додатковій штрафній хвилині і в остаточному протоколі опинилась поза топ-60.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) буде захищати дисертацію. Про це стало відомо з інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Тема дисертації 38-річного боксера «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

Він буде захищати її для здобуття ступеня «доктора філософії» за спеціальністю «Право» у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Як повідомлялося, видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

Теги: Кубок Девіса теніс

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