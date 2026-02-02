Олійникова здобула першу в кар'єрі перемогу на рівні WTA-туру

Два тижні тому тенісистка виступала на Australian Open, але не змогла здобути перемогу в першому раунді

Українка проявила характер у боротьбі з непростою єгиптянкою

Українська тенісистка Олександра Олійникова здобула свою першу перемогу в основній сітці турнірів рівня WTA. Про це повідомляє «Главком».

Хід поєдинку

Увечері неділі, 1 лютого 2026 року, 25-річна спортсменка у напруженому поєдинку першого кола Transylvania Open, що проходить у румунському місті Клуж-Напока, здолала представницю Єгипту Маяр Шериф. Матч на закритому хардовому корті відзначався надзвичайною боротьбою та тривав 2 години 56 хвилин. Перша партія була затяжною: Олійникова мала шанси завершити її на свою користь, проте не реалізувала подачу на сет за рахунку 5:4 та втратила сетбол на тай-брейку. Попри прикру поразку у першому сеті, Олександра зуміла перехопити ініціативу.

У другому сеті українка вела 4:2, і хоча дозволила суперниці зрівняти рахунок, вчасно зібралася та взяла два вирішальні гейми. Найбільш драматичним став третій сет, де Олійникова поступалася з брейком (1:3). Проявивши вольові якості, вона відігралася та з четвертого матч-поїнту на подачі суперниці завершила зустріч. Загалом за гру українка реалізувала 5 брейк-поїнтів, допустивши лише одну подвійну помилку. Це була третя зустріч тенісисток, і Олійникова зберегла статус непереможної у протистоянні із Шериф.

Transylvania Open. WTA250. Перше коло

Олександра Олійникова – Маяр Шериф 6:7(6), 6:4, 6:4

Подальші перспективи

Цей успіх є ключовим для Олександри, оскільки вона вперше виграла матч на турнірі вищої категорії, ніж WTA125. Наступною суперницею українки стане восьма сіяна турніру Анна Бондар з Угорщини. Для тенісисток це буде друга зустріч: у 2017 році Олійникова поступилася угорці на ґрунтовому турнірі ITF, проте зараз українка перебуває у значно кращій ігровій формі.

Варто зазначити, що окрім Олійникової, до наступного кола Transylvania Open намагатиметься пробитися Дар'я Снігур, яка успішно подолала кваліфікаційний етап.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова різко відреагувала на початок співпраці Gucci з прихильницею Лукашенка Соболенко.

«Прихильниця кривавого диктатора стає амбасадоркою престижного бренду... Що не так із цим світом, і в який момент люди почали цінувати потужні подачі та форхенди, забуваючи про зруйновані життя?», – написала Олійникова.

До слова, Олійникова назвала російських і білоруських тенісистів, які підтримують Путіна і Лукашенка.