Визначилися дев’ять учасників чемпіонату світу з футболу

За підсумками матчів 14 листопада до фінальної частини Мундіалю вийшли Хорватія, Сербія та Іспанія

У неділю, 14 листопада, стартував триденний цикл матчів останнього туру чемпіонату світу з футболу. За підсумками цих ігор визначились ще три збірні, які виступатимуть у Катарі. Путівки на чемпіонат світу 2022 року вибороли Хорватія, Сербія та Іспанія.

Збірна Хорватії обіграла Росію з рахунком 1:0 та посіла 1-е місце у своїй групі. Сербія вирвала перемогу у матчі з Португалією (2:1) та обійшла суперника у турнірній таблиці. Іспанія з мінімальним рахунком взяла гору над Швецією (1:0) та залишилася на 1-му місці у своїй групі.

З перерахованих груп у стикові матчі пройшли збірні Португалії, Швеції та Росії.

Вже відомі дев'ять команд, які зіграють у фінальній стадії чемпіонату світу. Путівку на турнір як організатор отримав Катар. Достроково гарантувала собі подорож на чемпіонат світу збірна Бразилії. У європейській кваліфікації перші місця у групах вже посіли Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Сербія та Іспанія.

Фінальна частина чемпіонату світу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.