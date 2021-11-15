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    Визначилися дев’ять учасників чемпіонату світу з футболу

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    Збірна Іспанії здобула путівку на чемпіонат світу - Визначилися дев’ять учасників чемпіонату світу з футболу
    Збірна Іспанії здобула путівку на чемпіонат світу
    фото з відкритих джерел

    За підсумками матчів 14 листопада до фінальної частини Мундіалю вийшли Хорватія, Сербія та Іспанія

    У неділю, 14 листопада, стартував триденний цикл матчів останнього туру чемпіонату світу з футболу. За підсумками цих ігор визначились ще три збірні, які виступатимуть у Катарі. Путівки на чемпіонат світу 2022 року вибороли Хорватія, Сербія та Іспанія.

    Збірна Хорватії обіграла Росію з рахунком 1:0 та посіла 1-е місце у своїй групі. Сербія вирвала перемогу у матчі з Португалією (2:1) та обійшла суперника у турнірній таблиці. Іспанія з мінімальним рахунком взяла гору над Швецією (1:0) та залишилася на 1-му місці у своїй групі.

    З перерахованих груп у стикові матчі пройшли збірні Португалії, Швеції та Росії.

    Вже відомі дев'ять команд, які зіграють у фінальній стадії чемпіонату світу. Путівку на турнір як організатор отримав Катар. Достроково гарантувала собі подорож на чемпіонат світу збірна Бразилії. У європейській кваліфікації перші місця у групах вже посіли Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Сербія та Іспанія.

    Фінальна частина чемпіонату світу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу
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    Визначилися дев’ять учасників чемпіонату світу з футболу