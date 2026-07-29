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Костюк заінтригував роботою над помилками перед матчем-відповіддю Ліги Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Костюк заінтригував роботою над помилками перед матчем-відповіддю Ліги Європи
Ігор Костюк вірить в камбек «біло-синіх»
фото: ФК «Динамо»

Керманич столичного гранда пообіцяв зміни на полі

Головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк заявив про зроблені висновки після поразки ПАОКу з грецьких Салонік у першому поєдинку кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Фахівець поспілкувався з пресою напередодні другого матчу. Костюк назвав причину поразки в першому поєдинку. Водночас він розповів, що «біло-сині» провели роботу над помилками.

«Суперники на такому рівні добре користуються нашими помилками, що і зробив ПАОК. Команда використовує ці моменти – вони швидко переходять із оборони до атаки, гравці добре розташовуються. Але ми зробили висновки. Вважаю, це нам допоможе у завтрашньому матчі», – заявив Костюк.

У першому поєдинку «Динамо» поступилося вдома (2:3). Забитими м'ячами в складі столичного гранда відзначилися півзахисники Бражко та Лонвейк. Переможець протистояння опиниться в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, а невдаха – на тій же стадії Ліги конференцій.

До слова, форвард Сікан оформив розкішний гол у кваліфікації Ліги Європи. Українець відзначився забитим м'ячем за «Андерлехт». У футболці бельгійського гранда він класно виконав штрафний.

Нагадаємо, раніше «Динамо» оформило перехід оборонця збірної України Олексія Сича. Вихованець львівського футболу підписав контракт на три роки. Трансфер коштував орієнтовно 1 млн євро.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Динамо» Ігор Костюк

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