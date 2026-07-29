Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Хайлайт дня: Комащук позбавила росіянок медалей на Чемпіонаті світу з фехтування

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Хайлайт дня: Комащук позбавила росіянок медалей на Чемпіонаті світу з фехтування
«Аліна Комащук і Ко» стали авторками одного з найбільших апсетів дня на Чемпіонаті світу
фото: FIE

Лідерка української шаблі видала блискучий змагальний день у командному турнірі 

Збірна України з фехтування на шаблях серед жінок у яскравому стилі здобула принципову перемогу над Росією в 1/8 фіналу командного турніру Чемпіонату світу з фехтування, вибивши суперниць із боротьби за медалі.  Про це повідомляє «Главком».

Фантастичний камбек від Комащук 

Це протистояння мало важливе значення через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ба більше, на Чемпіонаті світу в Гонконгу російських фехтувальниць уперше за чотири роки допустили до участі під національним прапором, тому очний поєдинок із ними мав ще більш неприємний відтінок.

Україна впевнено розпочала зустріч і після шести боїв мала перевагу 30:29. Проте в сьомому та восьмому поєдинках росіянки перехопили ініціативу й перед останнім виходом на доріжку повели з рахунком 33:40. Здавалося, українкам таки буде складно перемогти чинних чемпіонок Європи, однак Аліна Комащук видала один із найяскравіших камбеків турніру.

Лідерка блискавично відіграла відставання у «мінус сім», майже не залишивши Аліні Міхайловій (яка, до слова, стала найбільшим провалом цього матчу попри третій номер світового рейтингу) часу оговтатися, і вже за кілька хвилин скоротила різницю до двох точних ударів. Напруга зростала з кожною фразою, а рахунок зрештою став 43:44.

У вирішальний момент Комащук спершу блискуче завдала укол у захисті, не дозволивши суперниці завдати переможного уколу. Одразу після цього українка провела ідеальний випад, виграла останню фразу та встановила фінальний рахунок 45:44. Саме її фінішний ривок приніс Україні місце у чвертьфіналі, тоді як росіянки, попри статус чинних чемпіонок Європи, вибули з боротьби за нагороди й продовжили виступи лише в турнірі за 9-16 місця, де стали десятими. 

Підсумковий результат України 

Далі синьо-жовті фехтували з командою США за місце у півфіналі. Цей бій був досить складним, адже суперниці мали дуже комфортну перевагу і не збиралися віддавати її Україні. Проте своє слово знову сказала Аліна Комащук, яка підходила до матчу з аналогічним рахунком 33:40, що і в попередньому матчі. Їй знову вдалося зрівняти до 44:44, але вирішальна фраза пішла до активу Майї Чемберлейн, яка принесла своїй збірній перемогу 44:45. 

У матчах за 5-8 місце шаблістки протистояли двом сильним азійським збірним: командам Південної Кореї та Японії, які разом з Україною були на подіумі Олімпійських ігор 2024. У першому матчі наші фехтувальниці переламали хід бою в другій його частині, здобувши перемогу 45:39, а ось у поєдинку за п'яте місце з аналогічним рахунком поступилися японкам, завоювавши шосте місце. 

Нагадаємо, що українські шпажисти сенсаційно здобули срібло Чемпіонату світу з фехтування

Теги: Збірна України Фехтування Аліна Комащук чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліонель Мессі у формі збірної Аргентини на Чемпіонаті світу 2026 року
Мессі встановив рекорд за кількістю матчів на чемпіонатах світу
4 липня, 03:27
Чемпіонат світу з футболу завершиться 19 липня
Стали відомі шість пар 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
3 липня, 09:21
Костантінос Пліш: Відчуваю, що я – українець
За збірну U-19 грає футболіст, який жодного разу не був в Україні
5 липня, 12:08
Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
Стала відома перша пара півфіналу Чемпіонату світу з футболу
11 липня, 08:51
Головне за ніч 19 липня
Нічний терор Києва, історичний рекорд Мбаппе на ЧС: головне за ніч 19 липня
19 липня, 05:50
Головне за ніч 20 липня
Масована атака на Москву, вибухи в Криму та успіх морпіхів ЗСУ: головне за ніч 20 липня
20 липня, 05:50
Мбаппе: Якщо бути об'єктивним, ми не мали всіх необхідних умов для виходу у фінал
Мбаппе пояснив, чому Франція програла Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
15 липня, 10:02
Вперше в історії у фіналі Чемпіонату світу зіграють чинні переможці Євро і Кубка Америки
Вперше в історії. Чому фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 стане унікальним
16 липня, 12:21
Попри хайп з боку російських ЗМІ, 10-річна Єсенія Міхєєва живе у США
Шакіра потрапила у скандал на Чемпіонаті світу 2026 через росіянку
23 липня, 19:43

Новини

Хайлайт дня: Комащук позбавила росіянок медалей на Чемпіонаті світу з фехтування
Хайлайт дня: Комащук позбавила росіянок медалей на Чемпіонаті світу з фехтування
Костюк заінтригував роботою над помилками перед матчем-відповіддю Ліги Європи
Костюк заінтригував роботою над помилками перед матчем-відповіддю Ліги Європи
Футзальна Екстра-ліга оголосила склад учасників на прийдешній сезон
Футзальна Екстра-ліга оголосила склад учасників на прийдешній сезон
«Ювентус» знайшов козир у конкуренції з ПСЖ за воротаря з чемпіонату Італії – ЗМІ
«Ювентус» знайшов козир у конкуренції з ПСЖ за воротаря з чемпіонату Італії – ЗМІ
Гонщика французької команди збив фургон під час тренування
Гонщика французької команди збив фургон під час тренування
«Полісся» вдруге зустрілося з «Копенгагеном» у кваліфікації Ліги конференцій: який результат
«Полісся» вдруге зустрілося з «Копенгагеном» у кваліфікації Ліги конференцій: який результат

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
136K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
28 липня, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
28 липня, 11:34

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua