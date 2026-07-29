Хайлайт дня: Комащук позбавила росіянок медалей на Чемпіонаті світу з фехтування

Лідерка української шаблі видала блискучий змагальний день у командному турнірі

Збірна України з фехтування на шаблях серед жінок у яскравому стилі здобула принципову перемогу над Росією в 1/8 фіналу командного турніру Чемпіонату світу з фехтування, вибивши суперниць із боротьби за медалі. Про це повідомляє «Главком».

Фантастичний камбек від Комащук

Це протистояння мало важливе значення через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ба більше, на Чемпіонаті світу в Гонконгу російських фехтувальниць уперше за чотири роки допустили до участі під національним прапором, тому очний поєдинок із ними мав ще більш неприємний відтінок.

Україна впевнено розпочала зустріч і після шести боїв мала перевагу 30:29. Проте в сьомому та восьмому поєдинках росіянки перехопили ініціативу й перед останнім виходом на доріжку повели з рахунком 33:40. Здавалося, українкам таки буде складно перемогти чинних чемпіонок Європи, однак Аліна Комащук видала один із найяскравіших камбеків турніру.

Лідерка блискавично відіграла відставання у «мінус сім», майже не залишивши Аліні Міхайловій (яка, до слова, стала найбільшим провалом цього матчу попри третій номер світового рейтингу) часу оговтатися, і вже за кілька хвилин скоротила різницю до двох точних ударів. Напруга зростала з кожною фразою, а рахунок зрештою став 43:44.

У вирішальний момент Комащук спершу блискуче завдала укол у захисті, не дозволивши суперниці завдати переможного уколу. Одразу після цього українка провела ідеальний випад, виграла останню фразу та встановила фінальний рахунок 45:44. Саме її фінішний ривок приніс Україні місце у чвертьфіналі, тоді як росіянки, попри статус чинних чемпіонок Європи, вибули з боротьби за нагороди й продовжили виступи лише в турнірі за 9-16 місця, де стали десятими.

Підсумковий результат України

Далі синьо-жовті фехтували з командою США за місце у півфіналі. Цей бій був досить складним, адже суперниці мали дуже комфортну перевагу і не збиралися віддавати її Україні. Проте своє слово знову сказала Аліна Комащук, яка підходила до матчу з аналогічним рахунком 33:40, що і в попередньому матчі. Їй знову вдалося зрівняти до 44:44, але вирішальна фраза пішла до активу Майї Чемберлейн, яка принесла своїй збірній перемогу 44:45.

У матчах за 5-8 місце шаблістки протистояли двом сильним азійським збірним: командам Південної Кореї та Японії, які разом з Україною були на подіумі Олімпійських ігор 2024. У першому матчі наші фехтувальниці переламали хід бою в другій його частині, здобувши перемогу 45:39, а ось у поєдинку за п'яте місце з аналогічним рахунком поступилися японкам, завоювавши шосте місце.

Нагадаємо, що українські шпажисти сенсаційно здобули срібло Чемпіонату світу з фехтування.