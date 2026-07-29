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Футзальна Екстра-ліга оголосила склад учасників на прийдешній сезон

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Футзальна Екстра-ліга оголосила склад учасників на прийдешній сезон
ХІТ захищатиме чемпіонський титул
фото: Асоціація футзалу України

Елітний дивізіон чемпіонату України оновиться на третину

Асоціація футзалу України оприлюднила перелік учасників сезону 2026/27 Екстра-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

У новій кампанії зіграють 10 команд. До футзальної еліти піднялося тріо призерів Першої ліги. Київський «Фантом» виграв турнір, а компанію йому складуть столичний «Агромат» і львівський «Альянс».

У минулому сезоні в Екстра-лізі змагалися 11 колективів. Частина з них у кампанії 2026/27 не братимуть участі. Зокрема, вибули зі змагань рівненський «Кардинал», коломийська «Фурнітура», одеський «Тайр Експерт» і луцький «Любарт».

Повний список учасників Екстра-ліги 2026/27:

  • ХІТ (Київ)
  • «Атлетик Футзал» (Дніпро)
  • «Суха Балка» (Жовті Води)
  • «Сокіл» (Хмельницький)
  • «СкайАп» (Київ)
  • «Ураган» (Івано-Франківськ)
  • «Авалон» (Бровари)
  • «Фантом» (Київ)
  • «Агромат» (Київ)
  • «Альянс» (Львів)

Прийдешній сезон складатиметься з двох етапів. Спершу команди зіграють регулярний чемпіонат на два кола. Вісімка найкращих команд далі продовжить боротьбу в плейоф. Базова дата першого туру – 29 серпня.

До слова, футбольна збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
 

Теги: чемпіонат України футзал

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