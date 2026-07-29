Футзальна Екстра-ліга оголосила склад учасників на прийдешній сезон
Елітний дивізіон чемпіонату України оновиться на третину
Асоціація футзалу України оприлюднила перелік учасників сезону 2026/27 Екстра-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.
У новій кампанії зіграють 10 команд. До футзальної еліти піднялося тріо призерів Першої ліги. Київський «Фантом» виграв турнір, а компанію йому складуть столичний «Агромат» і львівський «Альянс».
У минулому сезоні в Екстра-лізі змагалися 11 колективів. Частина з них у кампанії 2026/27 не братимуть участі. Зокрема, вибули зі змагань рівненський «Кардинал», коломийська «Фурнітура», одеський «Тайр Експерт» і луцький «Любарт».
Повний список учасників Екстра-ліги 2026/27:
- ХІТ (Київ)
- «Атлетик Футзал» (Дніпро)
- «Суха Балка» (Жовті Води)
- «Сокіл» (Хмельницький)
- «СкайАп» (Київ)
- «Ураган» (Івано-Франківськ)
- «Авалон» (Бровари)
- «Фантом» (Київ)
- «Агромат» (Київ)
- «Альянс» (Львів)
Прийдешній сезон складатиметься з двох етапів. Спершу команди зіграють регулярний чемпіонат на два кола. Вісімка найкращих команд далі продовжить боротьбу в плейоф. Базова дата першого туру – 29 серпня.
До слова, футбольна збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.
Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.
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