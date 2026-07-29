«Ювентус» знайшов козир у конкуренції з ПСЖ за воротаря з чемпіонату Італії – ЗМІ

«Стара синьйора» прагне зберегти учасника Чемпіонату світу 2026 у Серії A

Туринський «Ювентус» змагається з французьким «Парі Сен-Жермен» за голкіпера італійської «Парми» Судзукі Зіона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Японець, найімовірніше, покине «Енніо Тардіні» цього літа. Інтерес до воротаря проявили чимало клубів. Утім, головними претендентами залишаються «Юве» та ПСЖ.

Менеджмент «б'янконері» постійно контактує з керівництвом «Парми» та переконане в можливості досягнути згоди з «хрестоносцями» та самим Судзукі. Легко фінансові апетити пармезанців орієнтовно на 30 млн євро задовольнить і ПСЖ. Утім, «Юве» готовий зробити японського кіпера «першим номером», а французький гранд таких гарантій не зможе надати.

Судзукі в минулому сезоні провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких пропустив 30 м'ячів. Зберіг ворота на замку японець в шести матчах. На Чемпіонаті світу кіпер зіграв чотири поєдинки (п'ять пропущених).

До слова, раніше «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.