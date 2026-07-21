Третя ракетка світу здивувала кар'єрною мрією з дитинства

Зіркова тенісистка збиралася пов'язати життя з іншим видом спорту

Американка Джессіка Пегула поділилася спогадами про роботу мрії у дитячі роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Pro Football Network.

Фіналістка US Open-2024 зізналася, що в дитинстві хотіла стати менеджеркою хокейного клубу. Проте, Пегула стала професіональною тенісисткою. Натомість з хокеєм пов'язаний батько спорстменки.

«Я люблю спорт. Ще в дитинстві, задовго до того, як у нашої родини з'явилися спортивні команди, я мріяла стати першою жінкою-генеральною менеджеркою хокейного клубу. І я не мала розуміння, як це може статися, бо не грала в хокей та жодним чином не була з ним пов'язана», – розповіла Пегула.

За словами американської тенісистки, вона дивилася матчі та була вболівальницею. Як наслідок, не знала, як втілити свою мрію у життя. Натомість батько Пегули в 2011 році став власником клубу НХЛ «Баффало Сейбрз».

До слова, Марта Костюк програла півфінал Вімблдона. Українка поступилася чеській тенісистці Лінді Носковій. Згодом вона виграла турнір.

Нагадаємо, Даяна Ястремська зазнала поразки в другому раунді Вімблдонського турніру. Вона програла іспанці Джессіці Боусас Манейро. Матч тривав три сети.