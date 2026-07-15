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«Всі мали піти назустріч». Капітан збірної України з хокею розчарований відставкою Христича

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Всі мали піти назустріч». Капітан збірної України з хокею розчарований відставкою Христича
Ігор Мережко: Велика частина наших досягнень – їхня теж
фото: ФХУ

Ігор Мережко: Всі мусили бути трохи розумнішими

Захисник і капітан збірної України з хокею Ігор Мережко прокоментував несподіваний відхід тренерського штабу Дмитра Христича після того, як «синьо-жовті» вперше за 20 років пробилися до елітного дивізіону Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Збірна України з хокею змінить тренера за підсумками сезону 2025/26. Із тренерським штабом Дмитра Христича та Олега Шафаренка не підписали контракти – вони залишать національну команду після трьох років роботи.

«Ми спілкувалися з деякими гравцями. Від себе та команди можемо лише бути вдячними цим тренерам. За три роки вони зробили неймовірне, пройшли такий складний шлях, тому це велика подяка їм. Велика частина наших досягнень – їхня теж.

На жаль, не домовилися про контракт. Хотілося б, аби всі умови були виконані, але це переговори – з двох сторін має бути м'якше, аби всіх задовольнити. Всі мусили бути трохи розумнішими, на мій погляд. І тренери хотіли контракт хороший отримати, і федерація не може дати кошти. Але всі мали піти назустріч один одному.

Дуже багатьох хлопців, які здобули цю путівку, я хотів би побачити в елітному дивізіоні. І тренерів хотів би бачити, але це життя – не завжди виходить так, як ти хочеш», – розповів Мережко.

За неофіційною інформацією, після завершення співпраці з тренерським штабом Христича у Федерації хокею України можуть розглянути можливість підвищення на цю посаду Олександра Бобкіна та Руслана Борисенка, що нині очолюють команду України U-18.

Нагадаємо, збірна України з хокею покращила своє положення у світовому рейтингу IIHF після того, як повернулася до еліти за підсумками виступів на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні IA. У рейтингу Україна піднялася одразу на три позиції – з 22-го на 19-те місце.

Востаннє до топ-20 світового рейтингу Україна входила ще у 2012 році, коли виступала у дивізіоні ІА. З того часу «синьо-жовті» опускалися у рейтингу, а найнижчою точкою стала 28-ма позиція у 2022 році.

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Теги: хокей Ігор Мережко Федерація хокею України

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