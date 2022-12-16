У Франції жорстоко побили чоловіка, який на смерть задавив вболівальника-підлітка

У лікарні чоловіка охороняють представники поліції

У Франції госпіталізовано чоловіка, який, ймовірно, збив на машині марокканського вболівальника-підлітка. Чоловіка жорстко побили друзі цього підлітка, який унаслідок ДТП загинув, інформує Actu.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з даними джерела, у лікарні чоловіка охороняють представники поліції.

Нагадаємо, напередодні у Франції внаслідок фанатських заворушень загинув 13-річний підліток (спочатку повідомлялося, що йому близько 14 років). До автомобіля, в якому перебували французькі вболівальники, підійшли марокканські футбольні фанати і почали зривати прапор триколірних, що стирчить з вікна. Водій різко рушив з місця, щоб вирватися з юрби, і збив хлопчика. Від отриманих ушкоджень підліток помер у клініці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з даними джерела, у лікарні чоловіка охороняють представники поліції.

Нагадаємо, напередодні у Франції внаслідок фанатських заворушень загинув 13-річний підліток (спочатку повідомлялося, що йому близько 14 років). До автомобіля, в якому перебували французькі вболівальники, підійшли марокканські футбольні фанати і почали зривати прапор триколірних, що стирчить з вікна. Водій різко рушив з місця, щоб вирватися з юрби, і збив хлопчика. Від отриманих ушкоджень підліток помер у клініці.

У фінальній зустрічі Чемпіонату світу-2022 зіграють команди Франції та Аргентини. Матч відбудеться у неділю, 18 грудня, у Лусаїлі на стадіоні «Лусаїл Айконік». Початок матчу – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз після поразки національної команди від Марокко (0:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу.