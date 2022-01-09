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    У пасьюті на Кубку світу з біатлону скинули всіх призерів спринту

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    Богдан Цимбал, ймовірно, поїде не Олімпіаду - У пасьюті на Кубку світу з біатлону скинули всіх призерів спринту
    Богдан Цимбал, ймовірно, поїде не Олімпіаду
    фото з відкритих джерел

    Чоловіки завершили змагання на етапі в німецькому Обергофі

    Перший в 2022 році етап Кубку світу з біатлону для чоловіків завершено. Всі українці в останній гонці, переслідування, потрапили в залікову зону. Найкращим серед них був Богдан Цимбал, який з однією хибою фінішував 23-м. Антон Дудченко став 26-м (2 хиби), а найшвидшим був Дмитро Підручний: навіть з шістьма пострілами в «молоко» він зумів піднятися на шість місць і прийти на фініш 38-м.

    Лідери після спринту, Логінов, Жаклен і Легрейд, розпочали гонку впевнено і, здавалося, переможець залишиться незмінним. Втім, на останньому вогневому рубежі росіянин заробив три кола штрафу і втратив майже 50-секундну перевагу. Переслідувачі таким подарунком скористалися майстерно. Кантен Фійон-Має, Крістіан Самуельсон і Тар’єй Бьо фінішували з інтервалом у 10 і 6 секунд відповідно.

    Нагадаємо, в Обергофі збірна України здобула першу медаль у сезоні. В одиночній змішаній естафеті «бронзу» здобули Артем Тищенко і Дар’я Блашко.

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    Теги: Олімпіада біатлон Дмитро Підручний Антон Дудченко Богдан Цимбал
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    У пасьюті на Кубку світу з біатлону скинули всіх призерів спринту