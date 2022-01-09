У пасьюті на Кубку світу з біатлону скинули всіх призерів спринту

Чоловіки завершили змагання на етапі в німецькому Обергофі

Перший в 2022 році етап Кубку світу з біатлону для чоловіків завершено. Всі українці в останній гонці, переслідування, потрапили в залікову зону. Найкращим серед них був Богдан Цимбал, який з однією хибою фінішував 23-м. Антон Дудченко став 26-м (2 хиби), а найшвидшим був Дмитро Підручний: навіть з шістьма пострілами в «молоко» він зумів піднятися на шість місць і прийти на фініш 38-м.

Лідери після спринту, Логінов, Жаклен і Легрейд, розпочали гонку впевнено і, здавалося, переможець залишиться незмінним. Втім, на останньому вогневому рубежі росіянин заробив три кола штрафу і втратив майже 50-секундну перевагу. Переслідувачі таким подарунком скористалися майстерно. Кантен Фійон-Має, Крістіан Самуельсон і Тар’єй Бьо фінішували з інтервалом у 10 і 6 секунд відповідно.

Нагадаємо, в Обергофі збірна України здобула першу медаль у сезоні. В одиночній змішаній естафеті «бронзу» здобули Артем Тищенко і Дар’я Блашко.