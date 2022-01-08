Збірна України здобула першу нагороду в сезоні на Кубку світу з біатлону

Успіх нашій команді принесли Дар’я Блашко і Артем Тищенко

Українська збірна здобула першу нагороду в сезоні на Кубку світу з біатлону. В одиночній змішаній естафеті бронзову нагороду здобули Артем Тищенко і Дар’я Блашко. Міг наш дует зачепитися і за «срібло», проте і третє місце – неймовірний успіх перед Олімпіадою в Пекіні.

Одиночна змішана естафета складається з чотирьох етапів. Спортсмен і спортсменка змінюють один одного, проводячи по дві стрільби – лежачи і стоячи.

На першому етапі Артем Тищенко трохи затримався на вогневих рубежах, проте Дар'я Блашко зуміла підняти команду на третє місце. В такому ж ключі спортсмени відпрацювали й на наступних своїх ділянках.

Блашко могла піти на фініш і другою, проте двічі схибила у вирішальний момент. Зате пішла на фінішну півторакілометрову пряму з перевагою над четвертим місцем у 25 секунд. Цього вистачило, аби зберегти позиції і виграти бронзову медаль.

Перемогла збірна ОКР, другими стали австрійці.

Раніше збірна України показала поганий результат у змішаній естафеті. За нашу команду бігли Артем Прима, Дмитро Підручний, Валентина Семеренко і Юлія Джима.

У цій дисципліні українська команда сподівається на медаль Ігор.