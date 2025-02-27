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Глава ГУР пояснив, яку вигоду отримує Північна Корея від співпраці з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава ГУР пояснив, яку вигоду отримує Північна Корея від співпраці з Росією
фото з відкритих джерел

За словами Буданова, у Тихоокеанському регіоні з’явилася нова загроза після вступу сил КНДР у війну проти України

Північна Корея отримує максимальну вигоду за військову допомогу Російській Федерації. Зокрема, північнокорейська армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами Буданова, Північна Корея активно вдосконалює своє озброєння, співпрацюючи з Росією.

«Найцікавіший факт, на якому я пропоную вам зупинитися, – використання північнокорейських балістичних ракет типу КН-23. От перші її застосування, – вони показали відсутність точності попадання, тобто були відхилення півтора і більше кілометрів. Російські фахівці попрацювали з їхніми фахівцями на заводах, переробили, модернізували – і тепер ці ракети влучають у ціль», – каже він.

Як зазначив глава розвідки, після того, як Північна Корея вступила у війну проти України у Тихоокеанському регіоні з’явилася нова загроза.

«Північні корейці дізналися, що таке дрони, вони взагалі такого не бачили. Тепер усе це повертатиметься, почнеться переоснащення, перенавчання армії. І зрозуміло, що, тому що одна справа – коли стріляли просто в бік Японського моря, і всі, як-то кажуть, нервували. Але, будьмо відвертими, всі ж розуміли, що і точність не та, і якість, хто його знає, як воно буде працювати, а тепер все... Це тільки один дуже маленький аспект», – додав Буданов.

Як відомо, один день війни в Україні коштує Російській Федерації майже один мільярд доларів. За офіційними даними 41% бюджету країни-агресорки йде на оборону.

Нагадаємо, до Росії у січні та лютому прибули додаткові війська з Північної Кореї

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що КНДР цього року планує передати Росії ще 148 ракет KN-23. Також, за даними розвідки, КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси.

До слова, президент Володимир Зеленський на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції заявив, що Росія збирається перекинути на курський напрямок ще 2-3 тис. військових КНДР.

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Теги: Північна Корея війна Кирило Буданов росія армія Курщина

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