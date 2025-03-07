Ексчемпіон Bellator українець Амосов наступного тижня проведе бій у США

Бій Амосова можна буде переглянути на платформі UFC Fight Pass

Востаннє Ярослав виходив в октагон у листопаді 2023 року

Колишній чемпіон Bellator у напівсередній вазі українець Ярослав Амосов (27 перемог, 1 поразка у кар'єрі) вийде в октагон вже наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х інсайдера Нолана Кінга.

14 березня у Філадельфії 31-річний український боєць виступить на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140. Суперником Ярослава стане досвідчений американець Кертіс Міллендер (22 перемоги, 11 поразок у кар'єрі).

Спочатку поєдинок планували провести також 14 березня, але в Чикаго під егідою шоу Fightality.

Бій можна буде переглянути на платформі UFC Fight Pass.

Амосов неодноразово заявляв, що після того, як він залишив Bellator, готовий провести бій у будь-якій організації, а потім вже збирається перейти в UFC.

Також Нолан Кінг стверджує, що «Амосов має намір здобути одну-дві неймовірні перемоги, щоб отримати контракт з UFC».

Востаннє Ярослав виходив в октагон у листопаді 2023 року. Тоді він поступився нокаутом у третьому раунді представнику Ямайки Джейсону Джексону.

Як повідомлялося, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) буде захищати дисертацію.

Тема дисертації 38-річного боксера «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

Він буде захищати її для здобуття ступеня «доктора філософії» за спеціальністю «Право» у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

До слова, видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри.

Зазначається, що 38-річний Усік готовий провести наступний поєдинок із переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер за титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який відбудеться 22 лютого.

«Я битимуся з тим, хто переможе, Паркером іди Дюбуа, без проблем. Думаю, мені залишилося два роки в боксі, може, півтора. Зараз я почуваюся чудово. Мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше», – сказав Усик.

В останньому поєдинку 22 грудня Усик вдруге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі, зберігши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Усик, олімпійський чемпіон Лондона, виграв усі 23 поєдинки на професійному рингу.