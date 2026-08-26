«Ростов» не платить зарплати футболістам із червня 2026 року

Російський футбольний союз (РФС) наклав бан на «Ростов». Як зазначають пропагандисти, тепер клуб не може реєструвати нових футболістів через борги. Про це повідомляє «Главком».

За даними джерела, «Ростов» не платить зарплати футболістам із червня 2026 року. Також у клубу накопичилося 127 млн рублів (близько $1,5 млн) боргів перед податковою. Через це «Ростову» заблокували рахунки та заборонили реєструвати новачків.

«Ростов» набрав п'ять очок у п'яти матчах нового сезону Російської Прем'єр-Ліги. Команда Джонатана Альби посідає 11-те місце у турнірній таблиці чемпіонату країни.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.