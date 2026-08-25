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Надзвичайна ситуація сталася на великому газохімічному комплексі Росії (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Надзвичайна ситуація сталася на великому газохімічному комплексі Росії (відео)
Амурський газохімічний комплекс загорівся
скриншот з відео

На підприємстві спалахнула пожежа, після якої персонал почав терміново зупиняти обладнання та залишати територію

На Амурському газохімічному комплексі в Росії сталася пожежа. Підприємство ще готується до повноцінного запуску, а обладнання на момент надзвичайної ситуації перебувало на етапі пусконалагоджувальних робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ

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Займання сталося 25 серпня на території будівельного майданчика підприємства. У мережі також з'явилися повідомлення про «хлопок», який нібито передував пожежі, однак офіційно цю інформацію наразі не підтверджено.

Після виникнення пожежі на підприємстві почали зупиняти обладнання, яке було задіяне у пусконалагоджувальних роботах.

«З метою забезпечення безпеки та мінімізації можливих збитків співробітники підприємства проводять операції із зупинки обладнання, яке перебуває в режимі пусконалагодження», – йдеться у повідомленні.

Працівників, які не беруть участі в ліквідації надзвичайної ситуації, почали виводити за межі підприємства. На місце події викликали фахівців оперативних служб.

Наразі на території комплексу триває локалізація наслідків займання. На підприємстві запевняють, що загрози для жителів прилеглих територій немає.

Інформації про постраждалих станом на цей момент не надходило. Масштаби пошкоджень та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Також поки невідомо, чи вплине надзвичайна ситуація на строки завершення пусконалагоджувальних робіт та запуску підприємства. Представники комплексу відповідної інформації не оприлюднювали.

Амурський газохімічний комплекс розташований поблизу міста Свободний в Амурській області Росії. Будівництво підприємства ще триває.

Комплекс призначений для переробки етану та зріджених вуглеводневих газів, які надходять із сусіднього Амурського газопереробного заводу. На підприємстві планують виробляти поліетилен і поліпропілен.

Після виникнення пожежі обладнання, яке перебувало на етапі пусконалагодження, почали зупиняти для мінімізації можливих наслідків. Причини займання та остаточний масштаб пошкоджень мають встановити після ліквідації надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що вночі 25 серпня у селищі Афіпський Краснодарського краю РФ пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих жителів, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Після вибухів на території Афіпського НПЗ спалахнула пожежа.

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Теги: росія газ пожежа

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