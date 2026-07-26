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Веслувальник з окупованих Олешок, який виїхав до Німеччини, поширює російську пропаганду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Веслувальник з окупованих Олешок, який виїхав до Німеччини, поширює російську пропаганду
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році Недотопа перебрався з України до Німеччини
фото: instagram.com/kanu_club_dresden

Німцю Недотопі не сподобалося, що українська спортсменка Вознюк відмовилася тиснути руки білоруській атлетці

Веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду. Про це повідомляє «Главком».

18-річний Давид Недотопа на змаганнях всеукраїнського рівня представляв місто Олешки (Херсонщина). Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році він перебрався до Німеччини. Пізніше отримав німецьке громадянство та почав представляти ФРН на міжнародному рівні.

Разом з тим, в соцмережах Недотопа поширює тези російської пропаганди.

Зокрема, його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

«Спортсмени вам що зробили?», – спочатку залишив коментар російською мовою колишній мешканець Олешок.

Потім Недотопа почав стверджувати, що «спорт поза політикою». Саме цю тезу активно просуває російська пропаганда, коли намагається аргументувати необхідність допуску до міжнародних змагань представників країни-агресора.

Крім того, Давид Недотопа у коментарях писав образи на адресу інших підписників сторінок «Веслування України» та UkrSportBase.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Теги: веслування на байдарках і каное пропаганда

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